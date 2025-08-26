США можуть серйозно вдарити по РФ, але не хочуть: яка причина

Сполучені Штати Америки через деякі причини не спішать завдавати серйозного удару по Росії.

Основні тези Ступака:

Проблема Європи в тому, що вона накладає обмеження, проте уникає вторинних санкцій

США могли б запровадити дієві санкції проти РФ, але не спішать це робити

Є причини, через які США не хочуть наносити по Росії сильний санкційний удар

Проти країни-агресорки Росії потрібно впроваджувати ще більші санкції. Але проблема Європи в тому, що вона накладає обмеження, проте уникає вторинних санкцій.

Порушників санкцій жодним чином не карають, і це дає можливість обходити заборони. Таку думку висловив колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак в інтерв'ю Главреду.

"Постійно наводжу один і той самий приклад: переходити дорогу на червоне світло не можна, це – пряма санкція. Але хто покарає людину, якщо вона перебігатиме дорогу? Хто буде контролювати? Ось цієї другої компоненти у випадку із санкціями і немає", – сказав він.

Але водночас Сполученим Штатам під силу запроваджувати дієві санкції, наголосив експерт. Він зазначив, що США як накладають обмеження, так їх і контролюють.

"Проте американці беруть і розпускають спеціальні групи, які займалися цими питаннями. Світовий поліцейський здатен запроваджувати санкції проти Російської Федерації, адже її можна бити за різними напрямками. Але ніхто не хоче цього робити. Чому? Тому що той самий титан для літаків Boeing, як і раніше, поставляють із Росії до США. А близько 30% ядерного палива для американських АЕС родом із РФ", – пояснив експерт.

Як санкції можуть ще сильніше вдарити по РФ – думка експерта

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв’ю Главреду зазначив, що економічні санкції США можуть призвести до того, що країни почнуть відмовлятися від російської нафти, а це дуже серйозно вдарить по економіці країни-агресора. За його словами, на РФ може чекати доля СРСР, лише в ще гіршому варіанті.

"Радянський Союз розпався через те, що закінчилися гроші на утримання імперії. Не було грошей на купівлю місцевих еліт у республіках, щоб вони залишалися у складі Союзу. А коли грошей немає, у магазинах немає продуктів, громадський транспорт не ходить, люди починають бити пики місцевій владі, а не їдуть по це в Москву. І тоді у місцевих еліт виникає питання, навіщо їм усе це треба", – сказав Загородній.

Санкції проти Росії – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, "жорсткі наслідки" для РФ відкладаються – Трамп заявив, на який крок він не піде проти Росії. Трамп оцінив переговори з Путіним як позитивні, тому він поки що хоче відкласти запровадження жорсткіших обмежень для РФ.

Також раніше Рубіо розповів про курйоз із російською делегацією на Алясці. Держсекретар США підкреслює, що чинні санкції вже суттєво обмежують діяльність Росії. За його словами, чинні санкції вже змушують російську делегацію на Алясці заправляти літаки за готівку.

Нагадаємо, Зеленський покарав ексдружину й родичів Путіна – з’явилися подробиці про нові санкції. Президент України підписав нові укази про санкції, які вдарили по найближчому колу Путіна.

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.



Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

