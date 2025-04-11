За місяць після пропозиції про перемир'я РФ випустила по Україні 2200 дронів - МЗС

Окрім шахедів Росія запустила по Україні ракети та керовані авіабомби.

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Сибіга пояснив, чому наразі перемир'я з РФ неможливе / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Що повідомив Сибіга:

Росія продовжує тероризувати мирне населення України

Ворог запустив по Україні майже 70 ракет і тисячі дронів та КАБів

РФ є єдиною перешкодою на шляху до миру

11 березня у Джидді Україна отримала пропозицію встановити режим припинення вогню на 30 днів. Офіційний Київ прийняв цю пропозицію за умови, що відповідну ініціативу підтримає країна-агресорка Росія.

Сьогодні, 11 квітня, минув рівно місяць відтоді, як РФ відмовилася прийняти повне тимчасове припинення вогню, запропоноване Сполученими Штатами. Про це заявив Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

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За його словами, окрім того що Росія відкинула ідею перемир'я, країна-агресорка ще й висунула свої вимоги та умови, а також продовжила ескалаці. терору проти цивільного населення України.

"З 11 березня по 11 квітня Росія випустила по Україні майже 70 ракет різних типів, понад 2200 безпілотників "Shahed" та понад 6000 керованих авіабомб. Це була відповідь Росії на мирні пропозиції", - наголосив міністр.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Сибіга зазначив, що така поведінка є типовою для росіян, які налаштовані брехати, маніпулювати та продовжувати терор. Якби не дії РФ, режим тиші і заходи з розбудови довіри для досягнення справедливого миру, якого прагнуть США та їхні партнери, могли б вже діяти місяць.

"Росія є єдиною перешкодою на шляху до миру і єдиним джерелом війни. Нам не потрібно чекати ще один місяць, щоб посилити тиск на Москву. Росія повинна відчути справжню силу, щоб серйозно поставитися до миру", - додав він.

Припинення вогню між Україною та Росією - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що речник кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ залишає за собою право не дотримуватися тридцятиденного режиму припинення вогню, бо нібито Україна регулярно порушує відповідний мораторій.

Раніше стало відомо, що США намагаються укласти угоду про припинення вогню у війні Росії проти України до 20 квітня. Вашингтон все ще сподівається, що масштабне припинення бойових дій можна буде реалізувати, незважаючи на те, що РФ посилює атаки на українські міста та демонструє неготовність до компромісів.

Напередодні також речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук заявив, що перемир'я на морі потребує офіційних документів і чітких умов, але їх поки що немає.

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Хто такий Андрій Сибіга? Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

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