Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

За місяць після пропозиції про перемир'я РФ випустила по Україні 2200 дронів - МЗС

Анна Косик
11 квітня 2025, 13:26
18
Окрім шахедів Росія запустила по Україні ракети та керовані авіабомби.
За місяць після пропозиції про перемир'я РФ випустила по Україні 2200 дронів - МЗС
Сибіга пояснив, чому наразі перемир'я з РФ неможливе / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Що повідомив Сибіга:

  • Росія продовжує тероризувати мирне населення України
  • Ворог запустив по Україні майже 70 ракет і тисячі дронів та КАБів
  • РФ є єдиною перешкодою на шляху до миру

11 березня у Джидді Україна отримала пропозицію встановити режим припинення вогню на 30 днів. Офіційний Київ прийняв цю пропозицію за умови, що відповідну ініціативу підтримає країна-агресорка Росія.

Сьогодні, 11 квітня, минув рівно місяць відтоді, як РФ відмовилася прийняти повне тимчасове припинення вогню, запропоноване Сполученими Штатами. Про це заявив Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

відео дня

За його словами, окрім того що Росія відкинула ідею перемир'я, країна-агресорка ще й висунула свої вимоги та умови, а також продовжила ескалаці. терору проти цивільного населення України.

"З 11 березня по 11 квітня Росія випустила по Україні майже 70 ракет різних типів, понад 2200 безпілотників "Shahed" та понад 6000 керованих авіабомб. Це була відповідь Росії на мирні пропозиції", - наголосив міністр.

За місяць після пропозиції про перемир'я РФ випустила по Україні 2200 дронів - МЗС
Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Сибіга зазначив, що така поведінка є типовою для росіян, які налаштовані брехати, маніпулювати та продовжувати терор. Якби не дії РФ, режим тиші і заходи з розбудови довіри для досягнення справедливого миру, якого прагнуть США та їхні партнери, могли б вже діяти місяць.

"Росія є єдиною перешкодою на шляху до миру і єдиним джерелом війни. Нам не потрібно чекати ще один місяць, щоб посилити тиск на Москву. Росія повинна відчути справжню силу, щоб серйозно поставитися до миру", - додав він.

Припинення вогню між Україною та Росією - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що речник кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ залишає за собою право не дотримуватися тридцятиденного режиму припинення вогню, бо нібито Україна регулярно порушує відповідний мораторій.

Раніше стало відомо, що США намагаються укласти угоду про припинення вогню у війні Росії проти України до 20 квітня. Вашингтон все ще сподівається, що масштабне припинення бойових дій можна буде реалізувати, незважаючи на те, що РФ посилює атаки на українські міста та демонструє неготовність до компромісів.

Напередодні також речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук заявив, що перемир'я на морі потребує офіційних документів і чітких умов, але їх поки що немає.

Більше новин:

Хто такий Андрій Сибіга?

Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області.

З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.

У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

перемир'я війна в Україні обстріли МЗС України ракетний удар атака дронів Ракетна атака на Україну Андрій Сибіга Переговори про припинення вогню
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Українців попередили про ймовірність підвищення податків: у Раді назвали терміни

Українців попередили про ймовірність підвищення податків: у Раді назвали терміни

14:12Економіка
В НАТО попередили, що РФ може спровокувати всесвітнє відключення інтернету

В НАТО попередили, що РФ може спровокувати всесвітнє відключення інтернету

13:56Світ
В ТЦК у Луцьку знайшли мертвим голову ВЛК – що відомо

В ТЦК у Луцьку знайшли мертвим голову ВЛК – що відомо

13:31Україна
Реклама

Популярне

Більше
Шторм дуже затягується: коли закінчиться неймовірно сильна магнітна буря

Шторм дуже затягується: коли закінчиться неймовірно сильна магнітна буря

Повня у квітні принесе 3 знакам зодіаку грандіозні фінанси: кому пощастить 13 квітня

Повня у квітні принесе 3 знакам зодіаку грандіозні фінанси: кому пощастить 13 квітня

Маловідома сторінка історії: як раніше називали українців

Маловідома сторінка історії: як раніше називали українців

В Україні змінилися ціни на бензин, дизель та автогаз: яка ситуація на АЗС

В Україні змінилися ціни на бензин, дизель та автогаз: яка ситуація на АЗС

Будуть дуже сильні снігопади: названо точну дату потепління

Будуть дуже сильні снігопади: названо точну дату потепління

Останні новини

14:12

Українців попередили про ймовірність підвищення податків: у Раді назвали терміни

13:56

В НАТО попередили, що РФ може спровокувати всесвітнє відключення інтернету

13:54

Ціна продовжує летіти у прірву: в Україні стрімко дешевшає незамінний овоч

13:52

Що потрібно зробити в Лазареву суботу 12 квітня: прикмети і день ангела

13:49

Легендарна українська акторка розповіла про смерть чоловіка - що сталося

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

13:31

В ТЦК у Луцьку знайшли мертвим голову ВЛК – що відомо

13:26

За місяць після пропозиції про перемир'я РФ випустила по Україні 2200 дронів - МЗС

13:17

Від Порошенка вимагають відреагувати на слова його соратника, який схвалює вбивство росіянами українців та їх дітей

13:06

Британія таємно відправляла своїх військових в Україну: ЗМІ розкрили ціль місії

Реклама
13:02

Росія маніпулює перемовинами зі США: в ISW розповіли подробиці

12:52

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинках більярдиста за 23 секунди

12:50

Як тарифна війна позначиться на Україні: Золотарьов назвав головну небезпеку

12:45

Житлові субсидії призначають цілий рік: українцям назвали, на що розраховувати

12:40

Критичний рік: у Британії вийшли з заявою щодо війни в Україні

12:27

Системи ППО та ракети для Patriot: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги

12:26

Які 3 щоденні звички призводять до появи плісняви вдома: як уникнути проблеми

12:19

Не Третя світова: до якої небезпеки призведуть мита Трампа щодо Китаю

12:05

РФ може укласти угоду з США до 9 травня: у Естонії бʼють на сполох

11:57

Ціни полетіли вниз: популярний в Україні овоч неочікувано подешевшав на 26%

11:56

Окупанти атакували житловий будинок на Житомирщині: подробиці

Реклама
11:53

Популярному американському акторові діагностували смертельне захворювання

11:46

"Це була пожежа": Тіна Кароль прийшла на шоу в сукні без "верху"

11:34

Мобілізація в Україні: експерт сказав, скількох чоловіків можуть призивати щодня

11:30

Американська кіноакадемія почне вручати "Оскар" у новій номінації

11:12

Україну засипало снігом у квітні: де заблоковані дороги, а люди без світлаФото

11:11

Курс долара на Великдень: прогноз змін на міжбанку та в обмінниках

11:07

Ворог може посилити наступ на Сумщині і Харківщині: військовий назвав терміни

11:07

Чи є російські військові на території Сумщини: що кажуть у місцевій владі

11:00

Вдарить сильне тепло: стала відома погода на Великдень

10:36

Спецпредставник Трампа летить у РФ для зустрічі з Путіним – про що говоритимуть

10:35

Китайський гороскоп на завтра 12 квітня: Зміям - зрив, Собакам - злість

10:34

Пюре буде набагато смачнішим: один інгредієнт додасть страві глибини

10:28

Речі стануть білосніжними: один простий засіб допоможе відбілити одяг від жовтизниВідео

10:16

"Будуть кошмарити сильніше": названо нові міста України, які потраплять під атаку РФ

10:02

"Дуже багато грошей": розкрилася правда про діяльність Потапа

09:59

Наступ вже почався: РФ хоче оточити великий обласний центр

09:49

У Держдепі США назвали головну тему переговорів із Росією

09:48

Вже з сьогоднішнього дня: водіїв чекають важливі зміни на дорогахФото

09:19

Що з'їсти на ніч для спокійного сну: ці продукти працюють краще за снодійне

09:15

Затія Трампа виходить з-під контролю: у світі вибухне нова війнаПогляд

Реклама
09:13

Гороскоп на завтра 12 квітня: Левам - щасливі моменти, Скорпіонам - радість

09:01

Як зробити золотисті яйця на Великдень: 2 найпростіші способи за 15 хвилинВідео

08:57

"Цвіль російського світу": Крістіну Орбакайте засудили в Литві

08:55

Військова допомога на $580 млн: Британія та Норвегія оголосять про новий пакет

08:43

Ситуація катастрофічна: росіяни "застрягли" на островах у дельті Дніпра

08:10

Яка головна мета потрясінь, які влаштовує Трамп?Погляд

07:38

РФ захопила Олександропіль і просунулася на кордоні з Дніпропетровщиною - DeepState

07:10

Треба знайти нуль серед літер "о": лише "геній головоломок" впорається за 5 секунд

07:02

Британія може відправити своїх військових в Україну на п'ять років - The Telegraph

06:49

Рожева повня-2025: чотири знаки зодіаку стануть справжніми щасливчиками

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти