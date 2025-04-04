Чи відбудеться великоднє перемир'я: на яку хитрість може піти РФ

На які умови наполягає Кремль для початку переговорів.

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Чи відбудеться припинення вогню 20 квітня / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Коротко про головне:

США прагнуть укласти перемир’я в Україні до 20 квітня

Росія імітує переговори, посилюючи атаки

Чому Трамп розлючений діями Путіна

США намагаються укласти угоду про припинення вогню у війні Росії проти України до 20 квітня — цього року на цю дату припадає Великдень як у західному, так і в православному світі, повідомляє Bloomberg.

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Вашингтон все ще сподівається, що масштабне припинення бойових дій можна буде реалізувати в найближчі тижні, незважаючи на те, що РФ посилює атаки на українські міста та демонструє неготовність до компромісів.

"Я вважаю, що ми досить скоро досягнемо повного припинення вогню", — сказав президент Дональд Трамп.

Попри заяви про готовність до миру, Росія, за словами західних дипломатів, лише створює видимість переговорного процесу. Вона не дотримується навіть базових зобов’язань щодо припинення ударів по критичній інфраструктурі, водночас активізуючи атаки безпілотниками напередодні потенційних перемовин.

Президент України Володимир Зеленський наголосив: "Потрібні нові рішення і новий тиск на Москву, щоб покласти край цим ударам і цій війні".

Вимоги Москви

За даними джерела, Кремль висуває вимоги, зокрема наполягає на скасуванні українського указу, який забороняє будь-які переговори з Росією.

Наприкінці квітня заплановано проведення Міжнародної мирної конференції. Вона має закріпити домовленості між Україною та Росією за участі США, Китаю, низки європейських держав і країн Глобального півдня. У цей період також передбачено обмін полоненими за формулою "всіх на всіх".

Очікується, що мирну угоду буде підписано до 9 травня. У серпні в Україні мають відбутися президентські вибори, а згодом — парламентські.

Покарання, якщо Кремль не піде на угоду

Якщо ж Росія відмовиться від перемир’я, США готові діяти. Президент Дональд Трамп висловив обурення останніми висловлюваннями Володимира Путіна про "зовнішнє управління Україною" і пригрозив запровадити митні збори на російську нафту.

Президент Фінляндії Александр Стубб після тривалої семигодинної зустрічі з Трампом повідомив, що Сполучені Штати розробляють новий пакет санкцій проти РФ — на випадок, якщо та не погодиться на припинення вогню або порушить досягнуті домовленості.

Переговори про припинення вогню - що відомо

Як повідомляв Главред, Україна та Росія "близькі" до повного припинення вогню. Для такого кроку необхідно узгодити умови двох країн. Про це заявив спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог.

Крім того, експерти Інституту вивчення війни говорили, що Росія навряд чи погодиться на повне припинення вогню без будь-яких умов протягом трьох тижнів.

Окрім цього, Трамп встановив Путіну "психологічний дедлайн" щодо припинення вогню в Україні. Президент США зазначив, що давно та добре знає Путіна. Також очільник Штатів висловив впевненість, що лідер Кремля не відмовиться від наміру укласти мирну угоду.

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