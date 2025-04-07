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Що чекає на українців в ЄС після припинення вогню з Росією: подробиці

Руслан Іваненко
7 квітня 2025, 18:29
217
Єврокомісія обговорює майбутнє тимчасового захисту для українців
Що чекає на українців в ЄС після припинення вогню з Росією: подробиці
Як вирішиться доля Українців в ЄС після завершення бойових дій / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко про головне:

  • Понад 4,3 мільйона українців під захистом ЄС
  • Єврокомісія шукає рішення для продовження захисту для українців

Мільйони українських біженців, які знайшли притулок в Європейському Союзі, можуть опинитися під загрозою втрати свого правового статусу через відсутність чіткого плану, що регулює їхнє перебування після можливого припинення вогню з Росією.

Як зазначає видання Euractiv, з початку вторгнення Росії в лютому 2022 року Директива ЄС про тимчасовий захист стала важливим правовим механізмом для понад 4,3 мільйона українців, надаючи їм право на проживання, роботу та доступ до медичних послуг.

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Однак можливе припинення вогню може кардинально змінити ситуацію, поставивши уряди європейських країн перед необхідністю вирішити, чи припиняти надання захисту, інтегрувати біженців або, у найгіршому випадку, змусити їх повернутися додому.

Єврокомісія вже розпочала обговорення подальших кроків, зокрема щодо можливості продовження тимчасового захисту для українців. Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан підтвердив, що його країна разом із Німеччиною та Єврокомісією активно працюють над створенням єдиного плану. Проте конкретні умови ще потребують обговорення.

"Ми розглядаємо різні варіанти, в тому числі продовження чи не продовження тимчасового захисту залежно від розвитку подій. Нам потрібне спільне європейське рішення, яке забезпечить передбачуваність, стабільність і більш збалансований вплив на системи держав-членів ЄС", — заявив речник Єврокомісії.

Рішення деяких інших країн ЄС

Деякі європейські країни вже шукають альтернативні рішення, аби надати українцям довгостроковий статус.

Так, Польща планує ввести трирічний національний статус тимчасового проживання для тих, хто перебуває під захистом більше року. Чехія, у свою чергу, пропонує 5-річний дозвіл на проживання для українців, які мають роботу та чия родина вже інтегрована в місцеве середовище.

Що чекає на українців в ЄС після припинення вогню з Росією: подробиці
Українці в ЄС Інфографіка / Інфографіка: Главред

Однак Прага чітко дала зрозуміти, що не видаватиме нових дозволів на проживання після завершення війни, а також відзначила, що ці заходи мають бути прийняті на європейському рівні.

Деякі інші країни ЄС, зокрема Австрія, Італія, Естонія та Латвія, вже розробляють власні стратегії для надання довгострокового захисту.

За оцінками Міністерства національної єдності України, близько 5 мільйонів українців проживають у Європі.Проте, за словами міністра Олексія Чернишова, до 70% з них можуть повернутися в Україну після закінчення війни, за умови стабільної ситуації з безпекою.

Українські біженці за кордоном – останні новин

Як писав Главред, у Трампа призупинили прийом імміграційних заяв від громадян України та держав Латинської Америки на в'їзд до країни. Уточнюється, що такий крок адміністрацій Трампа вплине на мігрантів, які перебували у процесі подання заяв на отримання пільг, що дозволяють перебувати на території Штатів. Припинення прийому заявок діятиме невизначений період.

Раніше стало відомо, що в Чехії можуть з'явитися спеціальні центри повернення для українських біженців. Вони сприятимуть поверненню українців на батьківщину і виконуватимуть роль культурних і громадських хабів.

Також раніше повідомлялося, що у Польщі обмежили виплати для українців і не тільки. Нові умови стосуються всіх іноземців, які легально постійно проживають в Польщі.

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Європейський союз (Євросоюз, ЄС) - економічне і політичне об'єднання 27 європейських держав, міжнародне утворення, що поєднує ознаки міжнародної організації (міждержавності) та держави (наддержавності), однак юридично він не є ні тим, ні іншим, повідомляє "Вікіпедія".

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