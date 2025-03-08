Закрито аеропорт, летять служби: дрони сильно атакували Ленінградську область

Про що мова:
- Безпілотники вдарили по Кірішському нафтозаводу
- Роботу аеропорту "Пулково" в Санкт-Петербурзі припинено
У ніч на 8 березня безпілотники атакували нафтопереробний завод у місті Кіріши, що в Ленінградській області Росії. Через це в аеропорту "Пулково" у Санкт-Петербурзі тимчасово призупинили польоти.
Про інцидент повідомив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко в Telegram. За його словами, російські сили протиповітряної оборони збили один дрон ще на підльоті до підприємства, а ще один – безпосередньо над заводом.
У Міністерстві оборони РФ заявили в Telegram лише про один знищений безпілотник у Ленінградській області. Також відзвітували про 26 збитих дронів над Краснодарським краєм, три – над Брянською областю і ще один – у Ярославській області.
За даними влади Ленінградської області, уламки внаслідок атаки пошкодили зовнішню конструкцію одного з резервуарів. На місце прильоту вилетіли екстрені служби.
Губернатор заявив, що всі наслідки вже ліквідували, постраждалих немає.
Через атаку Росавіація тимчасово припинила роботу аеропорту "Пулково" в Санкт-Петербурзі. Майже годину аеропорт не приймав і не відправляв рейси.
Як відомо, Кірішський нафтопереробний завод (КІНЕФ) – найбільше підприємство Росії з переробки нафти. Завод розташований у місті Кіріши, приблизно за 793 км від українського кордону.
Удари по цілям росіян - що відомо
Нагадаємо, як повідомляв Главред, на початку березня одразу два нафтопереробні заводи й одну нафтобазу атакували ударні безпілотники в країні-агресорі РФ. Як розповіли місцеві жителі, від вибухової хвилі в будинках тремтіли вікна.
Також 7 березня потужні вибухи пролунали в окупованому Криму. Гучно було в Севастополі та біля аеродромів Бельбек і Кача.
Водночас Генштаб розповів деталі, як ЗСУ розгромили базу РФ в Курській області. Захисники вдарили по позиціяї 28-го стрілецького батальйону 60-ї мотострілецької бригади РФ біля Троїцького.
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Удари по Росії
Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.
Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників.
Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.
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