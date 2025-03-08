Закрито аеропорт, летять служби: дрони сильно атакували Ленінградську область

Безпілотники пробили російську оборону.

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Дрони атакували Кірішський НПЗ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Про що мова:

Безпілотники вдарили по Кірішському нафтозаводу

Роботу аеропорту "Пулково" в Санкт-Петербурзі припинено

У ніч на 8 березня безпілотники атакували нафтопереробний завод у місті Кіріши, що в Ленінградській області Росії. Через це в аеропорту "Пулково" у Санкт-Петербурзі тимчасово призупинили польоти.

Про інцидент повідомив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко в Telegram. За його словами, російські сили протиповітряної оборони збили один дрон ще на підльоті до підприємства, а ще один – безпосередньо над заводом.

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У Міністерстві оборони РФ заявили в Telegram лише про один знищений безпілотник у Ленінградській області. Також відзвітували про 26 збитих дронів над Краснодарським краєм, три – над Брянською областю і ще один – у Ярославській області.

Дрони атакували нафтопереробне підприємство КІНЕФ у Кірішському районі / фото: тг-канал Главред

За даними влади Ленінградської області, уламки внаслідок атаки пошкодили зовнішню конструкцію одного з резервуарів. На місце прильоту вилетіли екстрені служби.

Губернатор заявив, що всі наслідки вже ліквідували, постраждалих немає.

Через атаку Росавіація тимчасово припинила роботу аеропорту "Пулково" в Санкт-Петербурзі. Майже годину аеропорт не приймав і не відправляв рейси.

Як відомо, Кірішський нафтопереробний завод (КІНЕФ) – найбільше підприємство Росії з переробки нафти. Завод розташований у місті Кіріши, приблизно за 793 км від українського кордону.

Удари по цілям росіян - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, на початку березня одразу два нафтопереробні заводи й одну нафтобазу атакували ударні безпілотники в країні-агресорі РФ. Як розповіли місцеві жителі, від вибухової хвилі в будинках тремтіли вікна.

Також 7 березня потужні вибухи пролунали в окупованому Криму. Гучно було в Севастополі та біля аеродромів Бельбек і Кача.

Водночас Генштаб розповів деталі, як ЗСУ розгромили базу РФ в Курській області. Захисники вдарили по позиціяї 28-го стрілецького батальйону 60-ї мотострілецької бригади РФ біля Троїцького.

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Удари по Росії Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

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