Потужна атака безпілотників: дрони вдарили по двох НПЗ і нафтобазі у РФ

За словами жителів Самарської області, від вибухової хвилі в будинках тремтіли вікна.

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Дрони вдарили по НПЗ у Росії / Колаж: Главред, фото: Pixabay, скріншот

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У Ростовській області загорівся нафтопровід після удару дронів

У Новошахтинську внаслідок атаки дронів загорівся НПЗ

У Сизрані Самарської області безпілотники атакували НПЗ

Одразу два нафтопереробні заводи й одну нафтобазу атакували ударні безпілотники в країні-агресорі РФ.

Унаслідок масованої атаки БПЛА в Ростовській області загорівся нафтопровід, повідомив губернатор регіону Юрій Слюсар.

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Про пожежу на НПЗ у селищі Чорткове Ростовської області також писали в соцмережах місцеві жителі, які чули вибух.

На місце виїхали чергові екстрені служби. Персонал евакуйований. Попередньо, постраждалих немає.

Пізніше глава регіону додав, що "через падіння уламків БПЛА сталося загоряння складу на території промоб'єкта в селі Сохранівка Чортківського району". Співробітники були евакуйовані в укриття. Обійшлося без постраждалих.

У Новошахтинську Ростовської області внаслідок атаки дронів загорівся нафтопереробний завод.

Місцеві пабліки повідомляють про масштабну пожежу на території підприємства. Масштаби пошкоджень і причини загоряння поки не уточнюють.

Жителі регіону також повідомляють про сильне задимлення в районі заводу.

/ Інфографіка Главред

Крім того, у Сизрані Самарської області безпілотники атакували НПЗ, повідомляє SHOT.

Зазначається, що жителі Сизрані розповіли про вибухи в районі місцевого НПЗ. За попередніми даними, російська система ППО нібито збила кілька повітряних цілей.

"Місцеві жителі розповіли, що в районі Сизранського НПЗ чути вибухи і стрілянину. Загалом очевидці чули від 3 до 5 гучних звуків і бачили кілька яскравих спалахів у небі. Попередньо, ЗСУ намагаються атакувати нафтозавод", - йдеться в повідомленні.

За словами місцевих жителів, від вибухової хвилі в будинках тремтіли вікна. Однак офіційної інформації про постраждалих і руйнування немає.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ потужно вдарили по Рязанському НПЗ. Під час удару по Рязанському НПЗ було зафіксовано щонайменше 5 вибухів у районі цілі.

Як повідомляв Главред, раніше РФ атакували дрони. Стало відомо, що горить НПЗ у Ростовській області - було чути багато вибухів і автоматні черги.

Раніше стало відомо про пожежу на важливому заводі в Ростові-на-Дону. Очевидці зафіксували пожежу і запах горіння на території заводу Ростсельмаш, який займається, зокрема, модернізацією трансмісії бронетехніки та її ремонтом.

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Що відомо про Сили безпілотних систем Збройних сил України? Сили безпілотних систем Збройних сил України (СБС) — окремий рід військ у складі Збройних сил України, що призначений для використання повітряних, морських надводних і підводних, а також наземних безпілотних та роботизованих систем. Створений 2024 року, пише Вікіпедія. СБС були офіційно створені 6 лютого 2024 року за указом Президента України № 51/2024 "Про нарощування спроможностей сил оборони". Цей рід військ включає повітряні, морські (надводні та підводні) та наземні безпілотні та роботизовані системи. До складу СБС входять такі підрозділи, як 9-та окрема бригада безпілотних систем, 14-й окремий полк безпілотних авіаційних комплексів, 412-й окремий полк безпілотних систем "Nemesis", 413-й окремий батальйон безпілотних систем "Рейд" та інші.

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