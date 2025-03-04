В США можуть обмежити можливості України бити дронами по РФ - яка причина

Від постачань США залежить питання наявності ППО в Україні.

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Удари по території РФ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Генштаб ЗСУ

Головне із заяви оглядача:

Виробництво дронів не залежить від допомоги США

Саме супутникова розвідка може мати вплив на удари дронами

Виробництво далекобійних дронів, якими Україна завдає більшість ударів по території країни-агресора Росії, майже не залежить від допомоги США. Про це розповів військовий оглядач Денис Попович в ефірі Radio NV.

За його словами, далекобійні дрони - це те, що було розроблено і використовується нами.

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"Від американських постачань залежить питання ППО. Від американських постачань залежить використання HIMARS. Все те, що вилітає з HIMARS", - наголосив він.

Попович також підкреслив, що від американських постачань може залежати супутникова розвідка.

"Супутникова розвідка може мати вплив на ведення далекобійних дронів. А саме виробництво цих дронів – воно від американських постачальників не залежить", – пояснив військовий оглядач.

Удари по території РФ / Інфографіка: Главред

Допомога США - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп розпорядився призупинити постачання американської військової допомоги Україні після сварки з українським лідером Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті.

Також повідомлялось, що Трамп вирішив призупинити всі майбутні поставки американської військової допомоги в Україну для того, щоб натиснути на президента Володимира Зеленського з метою примусити його до мирних переговорів із Росією.

Головний редактор Defence Express Олег Катков заявив, що якщо США повністю припинять військову допомогу, Україна може втратити до 30% озброєння, яке нині використовують Збройні сили.

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Хто такий Денис Попович? Денис Попович – військовий оглядач. Працював у виданні Цензор.НЕТ, в газеті "Сегодня", був головним редактором видання "Судово-юридична газета", а також видання "Народна правда". У 2005-2014 роках працював в газеті "Комерсант-Україна", а з 1998 по 2005 рік - в газеті "Киевские Ведомости".

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