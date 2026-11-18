Літаки РФ отримали значні пошкодження після удару по авіаремонтному заводу. Пошкоджені борти, зокрема Іл-76, тимчасово не зможуть виконувати завдання.

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В Генштабі відзвітували про нові удари по РФ / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Ключові факти:

ЗСУ уразили міст через Сіверський Донець

На Курщині атакували ремонтну базу росіян

Три військові літаки РФ пошкоджено на авіазаводі

ЗСУ уразили автомобільний міст через Сіверський Донець на Луганщині, атакували ремонтну базу російських військ на Курщині та пошкодили три військово-транспортні літаки РФ. Один із літаків Іл-76 отримав дуже значні пошкодження, усі три повітряні судна тимчасово виведені з ладу. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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ЗСУ уразили міст через Сіверський Донець

17 листопада та в ніч на 18 листопада українські військові продовжили операції проти логістичної інфраструктури російської армії.

"У районі Станиці Луганської уражено автомобільний міст через Сіверський Донець - одну з переправ, якою противник підвозить на фронт боєприпаси, пальне та техніку. Після Керченського мосту окупантам доводиться звикати, що мости в них тепер ламаються частіше, ніж їх встигають ремонтувати", - повідомили в Генштабі.

На Курщині атакували ремонтну базу росіян

Ще однією ціллю українських військових став об'єкт, який забезпечував відновлення пошкодженої російської техніки. Він розташований поблизу населеного пункту Хомутовка Курської області.

"Тієї ж ночі на Курщині, в районі Хомутовки, уражено ремонтну базу підрозділу противника - місце, звідки пошкоджена російська техніка мала повертатися на фронт", - зазначили в Генштабі.

Три російські літаки отримали пошкодження

Також українське командування підтвердило результати атаки на 123-й авіаремонтний завод у Старій Руссі Новгородської області, яку провели 10 листопада. Тоді під удар потрапили три військово-транспортні літаки, які Росія використовує для перевезення особового складу, техніки та боєприпасів.

"Під час ураження "123-го авіаремонтного заводу" в Старій Руссі Новгородської області 10 листопада пошкоджено три військово-транспортних літаки (один з них, Іл-76, отримав дуже значні пошкодження). Це ті засоби якими армія рф перекидає війська, техніку та боєприпаси. Літаки на певний час виведено з ладу", - повідомили в Генштабі.

Іл-76 / Інфографіка: Главред

Яка ціль ударів по РФ - коментар експерта

Україна нарощує можливості завдавати далекобійних ударів по території Росії, демонструючи США та іншим західним партнерам результати власних розробок. Перші українські балістичні ракети вже застосували проти країни-агресора, а масовані атаки свідчать про розширення ударного потенціалу ЗСУ. Про це повідомив політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв’ю Главреду.

За словами аналітика, застосування української зброї має не лише військове, а й дипломатичне значення. Зокрема, йдеться про демонстрацію Вашингтону здатності України самостійно завдавати ударів по російських цілях.

"Головне – демонстрація сили. Перші українські балістичні ракети по Росії вже полетіли, і результати хороші", – зазначив експерт.

Окрему увагу Загородній звернув на те, що західні партнери мають можливість безпосередньо відстежувати застосування українського озброєння. Це дає їм змогу оцінювати ефективність ударів і реальні можливості українських розробок.

"Наші можливості зростають. "Фламінго" літають, балістичні ракети літають, дрони літають… Американці все це чудово бачать, бо онлайн спостерігають за польотами будь-яких ракет і відзначають результативність. Тому певною мірою вони будуть змушені дотримуватися того, що диктуватиме Україна", – додав Загородній.

Удари вглиб Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, оперативний штаб Краснодарського краю підтвердив масовану нічну атаку дронів на Сіверський район Краснодара 18 листопада. Уламки дронів спричинили пожежі на двох підприємствах і пошкодження будівель у населених пунктах. За повідомленням оперативного штабу, поранено чотирьох осіб.

Інститут вивчення війни повідомив про наслідки удару по Кримському мосту та ризики для судноплавства. Аналітики зазначили, що пошкодження мосту може заблокувати прохід великих суден через Керченську протоку. Опубліковані 17 листопада знімки з геолокацією показали обвал прольоту і падіння металевої конструкції у воду.

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук констатував зростання можливостей ураження цілей у Криму та на півдні Росії. Він наголосив, що удари по півдню Росії могли сприяти успішності операцій проти переправи. За даними публікацій, удари по переправі відбулися 16–17 листопада і були підтверджені представниками окупаційної влади.

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