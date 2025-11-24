Війна закінчиться лише за однієї умови - в Раді розповіли, що має зробити Росія

Стефанчук наголосив, що саме Росія почала війну проти України і вона разом з Путіним повинна нести юридичну відповідальність за вторгнення.

В Раді назвали умовуу повного закінчення війни / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Про що сказав Стефанчук:

Росія є винною у війні

Війна завершиться деокупацією та поверненням Криму до України

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підкреслив, що війна Росії проти України завершиться лише після повернення тимчасово окупованого Криму під контроль України. Про це він заявив під час спільної пресконференції зі спікером Риксдагу Королівства Швеція Андреасом Норленом, передає Укрінформ.

Стефанчук зазначив, що на саміті були присутні майже 70 парламентських делегацій з усіх континентів, які обговорювали питання Криму, України та демократії.

Спікер також наголосив, що учасники саміту однозначно визначили Росію як агресора та підтримують світовий тиск на неї, і подякував партнерам за одностайне ставлення до питання Криму.

"Усі чітко висловилися, що винною в цій війні є Російська Федерація і що саме вона разом зі своїм очільником, злочинцем Путіним, повинна нести юридичну відповідальність за розв’язану війну", - акцентував голова ВР.

За його словами, від партнерів прозвучали чіткі меседжі про підтримку територіальної цілісності, незалежності та суверенітету України.

"Крим — це Україна, частина Української держави, і війна завершиться тоді, коли Крим буде повернуто до територіальної цілісності України", - резюмував Стефанчук.

Який найкращий сценарій закінчення війни - думка експерта

Як писав Главред, дипломат Андерс Аслунд припускає, що війна в Україні може завершитися у разі перевороту в Росії, який змінить владу в країні. Він наголосив, що більшість воєн історично не завершуються шляхом переговорів. Про це Аслунд сказав в інтерв’ю телеканалу "Еспресо", навівши приклад Першої світової війни, яка фактично завершилася революційними подіями в Німеччині, а не підписанням миру.

За його словами, найоптимальнішим сценарієм завершення нинішньої війни було б падіння Путіна внаслідок внутрішнього заколоту в Москві. І саме такого розвитку подій російський диктатор, на думку Аслунда, боїться найбільше.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія ознайомилася з однією з версій мирного плану, який підготували США, однак реальних перемовин щодо нього не велося. У Кремлі наголошують, що європейська пропозиція їх не влаштовує. Про це заявив помічник путіна Юрій Ушаков.

Американський мирний план на 28 пунктів, представлений Україні, вже втратив актуальність, адже частину положень вилучили, інші — переробили. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олександр Бевз.

Україна категорично не прийме жодних умов, що передбачають легалізацію російської окупації, обмеження її євроатлантичного курсу чи обмеження діяльності Збройних сил. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Про персону: Руслан Стефанчук Руслан Стефанчук — український правознавець та політик, державний діяч, голова Верховної Ради України IX скл. з 8 жовтня 2021. У 2019—2021 роках — радник Президента України, перший заступник Голови Верховної Ради України (29 травня 2019—7 жовтня 2021), представник президента у Верховній Раді (21 травня 2019—7 жовтня 2021). Доктор юридичних наук та заслужений діяч науки і техніки України, пише Вікіпедія.

