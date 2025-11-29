Замість Єрмака: стало відомо, хто очолить делегацію України на переговорах

Коротко:
- Зеленський затвердив склад української делегації для переговорів із США
- Головою делегації стане секретар РНБО України Рустем Умєров
Президент Зеленський затвердив склад делегації України для участі в переговорному процесі зі Сполученими Штатами Америки та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками Російської Федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру.
Головою делегації стане секретар РНБО України Рустем Умєров. Про це йдеться в указі №869/2025, оприлюдненому 28 листопада.
Склад делегації для переговорів
- секретар РНБО Рустем Умєров, голова делегації;
- радник ОП Олександр Бевз;
- керівник ГУР Кирило Буданов
- очільник Генштабу Андрій Гнатов;
- керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко;
- перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця;
- перший заступник секретаря РНБО Євгеній Острянський;
- заступник очільника СБУ Олександр Поклад;
- заступник керівника ГУР Вадим Скібіцький.
Раніше делегацію очолював керівник ОП Єрмак, якого Зеленський звільнив напередодні.
Відставка Єрмака - що відомо
Нагадаємо, як писав Главред, глава Офісу президента Андрій Єрмак, який раніше очолював делегацію України на переговорах щодо миру, написав заяву про відставку. Це офіційно підтвердив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.
Зеленський заявив, що 29 листопада, будуть проведені консультації з тими, хто може стати новим керівником Офісу президента. На сайті президента вже з'явився указ №868/2025 про відставку Єрмака.
Раніше НАБУ і САП повідомляли, що у керівника Офісу президента Андрія Єрмака проходять обшуки. Вони здійснювалися в рамках розслідування.
Андрій Єрмак підтверджував, що обшуки проводять у нього вдома. У квартирі також були присутні його адвокати.
