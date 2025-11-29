Замість Єрмака: стало відомо, хто очолить делегацію України на переговорах

Раніше делегацію очолював керівник ОП Єрмак, якого Зеленський звільнив напередодні.

Головою делегації стане секретар РНБО України Рустем Умєров / Колаж: Главред, фото: Facebook Рустема Умєрова

Коротко:

Зеленський затвердив склад української делегації для переговорів із США

Головою делегації стане секретар РНБО України Рустем Умєров

Президент Зеленський затвердив склад делегації України для участі в переговорному процесі зі Сполученими Штатами Америки та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками Російської Федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру.

Головою делегації стане секретар РНБО України Рустем Умєров. Про це йдеться в указі №869/2025, оприлюдненому 28 листопада.

Склад делегації для переговорів

секретар РНБО Рустем Умєров, голова делегації;

радник ОП Олександр Бевз;

керівник ГУР Кирило Буданов

очільник Генштабу Андрій Гнатов;

керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко;

перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця;

перший заступник секретаря РНБО Євгеній Острянський;

заступник очільника СБУ Олександр Поклад;

заступник керівника ГУР Вадим Скібіцький.

Раніше делегацію очолював керівник ОП Єрмак, якого Зеленський звільнив напередодні.

Склад делегації України для участі в переговорному процесі зі Сполученими Штатами Америки / Фото: president.gov.ua

Відставка Єрмака - що відомо

Нагадаємо, як писав Главред, глава Офісу президента Андрій Єрмак, який раніше очолював делегацію України на переговорах щодо миру, написав заяву про відставку. Це офіційно підтвердив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Зеленський заявив, що 29 листопада, будуть проведені консультації з тими, хто може стати новим керівником Офісу президента. На сайті президента вже з'явився указ №868/2025 про відставку Єрмака.

Раніше НАБУ і САП повідомляли, що у керівника Офісу президента Андрія Єрмака проходять обшуки. Вони здійснювалися в рамках розслідування.

Андрій Єрмак підтверджував, що обшуки проводять у нього вдома. У квартирі також були присутні його адвокати.

