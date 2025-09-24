Рус
Нафтопроводи, завод БпЛА і ГПЗ: Генштаб заявив про удари по п'яти об'єктах в РФ

Руслана Заклінська
24 вересня 2025, 17:41
Генштаб наголосив, що удари послаблюють воєнно-економічний потенціал Росії.
Українські війська уразили стратегічні об’єкти РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне:

  • ЗСУ уразили кілька ключових об’єктів РФ
  • Уражено "Газпром Нефтехім-Салават", виробництво дронів у Валуйках та Астраханський ГПЗ
  • Також удару завдано по станціях "Кузьмичи-1" та "Зензеватка"

ЗСУ завдали ударів по низці ключових об’єктів РФ. Під вогнем опинилися нафтопереробні заводи, нафтоперекачувальні станції, виробництво дронів та Астраханський газопереробний завод. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

В ніч на 24 вересня українські підрозділи завдали удару по нафтопереробному підприємству "Газпром Нефтехім-Салават" у Башкортостані. За попередньою інформацією Генштабу, уражено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6.

Підприємство переробляло до 10 млн тонн нафти на рік і є ключовим виробником рідкого ракетного пального в Росії. На заводі триває пожежа.

Удари по станціях у Волгоградській області

Крім того, Сили оборони поцілили у важливі об’єкти Волгоградської області, що забезпечують логістику окупаційних сил. Пошкоджено нафтоперекачувальні станції "Кузьмичи-1" і "Зензеватка". Перша є частиною системи транспортування сирої нафти до південних регіонів РФ, друга - магістралі "Куйбишев-Тихорецьк".

НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Удар по виробництву БпЛА в Бєлгородській області

Також в ніч на 24 вересня підрозділи ЗСУ уразили виробництво безпілотників у населеному пункті Валуйки у Бєлгородській області РФ. На об'єкті зафіксовано влучання та пожежу. Наразі результати та ступінь ураження уточнюються.

Атака на Астраханський ГПЗ

Генштаб також підтвердив, що 22 вересня українські далекобійні засоби уразили Астраханський газопереробний завод. Унаслідок удару пошкоджено ділянки виробництва, що призвело до зупинки частини виробничого процесу.

"Цей ГПЗ є одним із найбільших у світі газохімічних комплексів та головним виробником сірки для вибухівки в рф, забезпечуючи до 66% російського виробництва. Річний об’єм переробки нафтопродуктів на Астраханському ГПЗ становить до 3,2 млн тонн на рік", - йдеться у повідомленні.

За словами Генштабу, такі операції мають на меті підрив наступального потенціалу російських військ, змушуючи окупантів припинити збройну агресію проти України. Водночас військові обіцяють, що "далі буде…"

Удари по об'єктах РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, 24 вересня Новоросійськ у Краснодарському краї РФ атакували дрони. Метою ймовірно була військово-морська база Чорноморського флоту.

Також у ніч на 24 вересня у багатьох регіонах Росії прогриміли вибухи, а місцеві жителі жалілися на атаку безпілотників. Наймасштабнішою стала атака на Салават у Башкортостані, де під удар потрапив "Газпром нафтохім Салават".

Раніше, у ніч на 20 вересня, українські дрони зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій Росії. Внаслідок ударів були уражені станції нафтопроводу "Куйбишев – Тихорецьк", задіяні в експорті нафти через порт Новоросійськ.

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

