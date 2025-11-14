Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

У Саратові та Новоросійську - "прильоти", пошкоджено важливі об'єкти: що відомо

Анна Ярославська
14 листопада 2025, 07:55
105
Інформація про уражені цілі поки різниться. У Генштабі ЗСУ поки не коментували атаки.
У Новоросійську прогриміли вибухи
У Новоросійську прогриміли вибухи / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • У Новоросійську, можливо, пошкоджено нафтобазу "Шесхаріс", частину берегової інфраструктури та цивільне судно
  • У Мережі повідомляють про знищення позиції С-300/400
  • Центр протидії дезінформації РНБО стверджує, що удар припав на нафтовий термінал
  • Моніторингові канали повідомляють про влучання у склад із боєкомплектом

У ніч на 14 листопада в місті Новоросійськ (РФ) прогриміли вибухи. Унаслідок масованої атаки БПЛА пошкоджено нафтобазу на перевалочному комплексі "Шесхаріс" і кілька берегових споруд. Про це повідомляє російський Telegram-канал Astra з посиланням на оперштаб Краснодарського краю.

Зазначають, що пожежу, яка виникла, оперативно ліквідували.

відео дня

Крім цього, у порту пошкоджено цивільне судно, поранено трьох членів екіпажу. Їм надають медичну допомогу.

Також фрагменти безпілотників упали в різних районах міста. Пошкоджено кілька багатоквартирних будинків: в одному з них уламки влучили у квартиру на четвертому поверсі, поранено чоловіка, його госпіталізовано.

В інших будинках вибило вікна, загорянь немає. За двома адресами пошкоджено квартири на верхніх поверхах. В одному випадку уламки впали на прибудинкову територію, наслідків немає.

Вибух у Новоросійську
Вибух у Новоросійську / скріншот
У Новоросійську, можливо, було атаковано склад БК
У Новоросійську, можливо, був атакований склад БК / скріншот

Варто зазначити, що спільнота "Киберборошно" повідомила про те, що в Новоросійську було знищено зенітно-ракетний комплекс.

"У Новоросійську влучання, ймовірно, ракети по позиції С-300/400 на території ВЧ 1537-го зенітно-ракетного кубанського червонопрапорного полку", - йдеться в повідомленні.

Скріншот відео
Скріншот відео
t.me/kiber_boroshno
t.me/kiber_boroshno
t.me/kiber_boroshno
t.me/kiber_boroshno

Водночас керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко стверджує, що в Новоросійську прилетіло по місцевому нафтовому терміналу.

"Це нафтовий термінал у Новоросійську після прильоту. Росіяни ж б'ють по житлових будинках та енергетиці", - написав він близько другої години ночі.

А моніторингові телеграм-канали пишуть, що це було влучання у склад із боєкомплектом.

Скриншот

Також вибухи минулої ночі прогриміли і в Саратові. Місцева влада підтвердила атаку, заявивши, що об'єктом удару була "цивільна інфраструктура". Утім, місцеві жителі кажуть про атаку на НПЗ.

Дим після пожежі в Саратові
Дим після пожежі в Саратові / Фото: t.me/exilenova_plus

Удари по РФ - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 13 листопада в 10 областях країни-агресора Росії гриміли потужні вибухи. Місцеві жителі скаржилися не тільки на гучні "хлопки", а й на вогняний дощ у небі.

У ніч на 12 листопада в місті Будьонівськ Ставропольського краю РФ прогриміли вибухи. Ударні безпілотники атакували хімічне підприємство "Ставролен".

Українські військові завдали потужного удару по позиціях російських окупантів у тимчасово захопленому Криму. У результаті операції було уражено базу, де росіяни зберігали та обслуговували ударно-розвідувальні безпілотники "Оріон".

Уночі 10 листопада в місті Туапсе Краснодарського краю РФ прогриміла серія вибухів. Спалахнула пожежа. У Росії заявили про атаку дронів. За попередньою інформацією, під атакою опинився порт.

У ніч на 5 листопада країну-агресора РФ атакували дрони. Під удар потрапила ГРЕС у Костромській області, а також НПЗ у Волгограді. Крім того, російська ППО вдарила по багатоповерхівці.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії Саратов Новоросійськ вибух війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Сотні дронів і нові типи ракет: Зеленський розкрив деталі атаки РФ на Україну

Сотні дронів і нові типи ракет: Зеленський розкрив деталі атаки РФ на Україну

09:29Україна
Місто здригнулося від вибуху: окупанти атакували Сумщину ракетою Циркон

Місто здригнулося від вибуху: окупанти атакували Сумщину ракетою Циркон

08:52Україна
Приїхали зимувати до Києва: удар РФ убив літню пару, син виявив загиблих батьків

Приїхали зимувати до Києва: удар РФ убив літню пару, син виявив загиблих батьків

08:35Україна
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на сьогодні 14 листопада: Коням - зриви, Свиням - образа

Китайський гороскоп на сьогодні 14 листопада: Коням - зриви, Свиням - образа

Сирі дрова горітимуть, як сухі: простий спосіб, який завжди працює

Сирі дрова горітимуть, як сухі: простий спосіб, який завжди працює

Постраждають малозабезпечені: стало відомо, де уряд візьме гроші для "тисячі Зеленського"

Постраждають малозабезпечені: стало відомо, де уряд візьме гроші для "тисячі Зеленського"

Країна під атакою надпотужної магнітної бурі: коли закінчиться тижневий шторм

Країна під атакою надпотужної магнітної бурі: коли закінчиться тижневий шторм

Росія готується до відкриття нового фронту: в Путіна вже готові документи

Росія готується до відкриття нового фронту: в Путіна вже готові документи

Останні новини

09:36

"Перші зрадники": відома співачка приголомшила зізнанням про Козловського

09:29

Сотні дронів і нові типи ракет: Зеленський розкрив деталі атаки РФ на УкраїнуФото

09:05

Язик можна зламати: три найдовші слова української мови

08:52

Місто здригнулося від вибуху: окупанти атакували Сумщину ракетою Циркон

08:35

Приїхали зимувати до Києва: удар РФ убив літню пару, син виявив загиблих батьківФотоВідео

Ціни на продукти в грудні злетять вгору: Марчук – про новий удар по гаманцях українцівЦіни на продукти в грудні злетять вгору: Марчук – про новий удар по гаманцях українців
08:18

Ізолювати і оточити місто: в ISW розповіли про новий план окупантів на фронті

08:15

Нам не можна впасти у фінальному раундіПогляд

07:55

У Саратові та Новоросійську - "прильоти", пошкоджено важливі об'єкти: що відомо

06:43

Одна людина загинула, 24 - поранені: у ДСНС розповіли про наслідки атаки РФ на КиївФото

Реклама
06:10

Як Путін закинув вудку з наживкою для великого дурного карасяПогляд

05:48

Гороскоп на завтра 15 листопада: Терезам - нове знайомство, Близнюкам - труднощі

05:24

Починає стресувати: науковці з’ясували, на скільки можна залишати кота самого

05:00

Мурата Налчаджиоглу звинувачують у мільйонному шахрайстві - подробиці

04:30

Мрії втіляться у реальність: одразу трьом знакам зодіаку неймовірно пощастить

04:05

Катастрофа в Сонячній системі: астероїд-"вбивця міст" може протаранити Місяць

03:31

Бюджетно, але зі смаком: сім ідей подарунків на свята із секонд-хенду

03:09

Трамп може скасувати останні санкції проти Росії - чи варто чекати сюрпризів від США

03:02

Одна помилка повністю псує смак: кухар розповів, як правильно варити спагеті

02:35

Три знаки зодіаку отримають приємні сюрпризи до кінця осені: що їх чекає

02:21

Уламки влучили у будинки, горять багатоповерхівки: наслідки атаки Київ

Реклама
01:30

Наукою доведено: названо найкрасивішу жінку у світі

01:04

Київ під масованою атакою ракет та дронів: у місті лунають гучні вибухи

00:23

Нові горизонти: Могилевська заговорила про свою участь у Євробаченні

00:21

"Кинджали", "Калібри" та "Шахеди": ворог масово атакує Україну

00:10

Одна дешева спеція рятує від болю в горлі та навіть ангіни: хімік здивував порадоюВідео

00:04

Україна розгромно програє Франції у відборі ЧС-2026: подробиці матчуВідео

13 листопада, четвер
23:56

Позначка "7 кг" на пральній машині: скільки білизни насправді можна завантажувати

23:25

Олена Мозгова несподівано заговорила про драму: "Головне - не зависати"

23:13

Може пошкодити лак і фарбу за кілька мийок: яким засобом не можна мити авто

22:53

Дружина Реброва розкрила, якою була її таємна вагітність

22:53

Стара алюмінієва проводка становить небезпеку: електрик розповів, як уберегти техніку

22:15

Загроза ракет всіх типів і дронів: Росія готує новий масований удар, що відомо

21:52

Час обмежений: Свириденко розповіла, коли та як оформити "зимову тисячу"

21:37

"Залякування та маніпуляції": Юлія Саніна опинилася в небезпеці

21:28

Живуть у пеклі: розкрито правду про життя королівської сім'ї

21:12

Платять грошима: розкрито скільки коштує стати святим і канонізуватись у 21 століттіВідео

20:52

Більшість водіїв роблять це неправильно: коли натискати зчеплення

20:49

Колишня Мурата Налчаджиоглу розповіла про його залежність від наркотиків

20:49

Ключовий напрямок на межі змін: Сирський розкрив нову розстановку сил

20:27

Найнебезпечніша зима для України попереду: Politico попереджає про три ключові загрози

Реклама
19:44

Ворог знайшов "слабку ланку": експерт пояснив нову тактику ударів РФ по Україні

19:43

Пожиттєві терміни за корупцію - у Зеленського зробили заяву на фоні скандалу

19:37

Снігопади накриють половину країни: названо дату морозної холоднечі

19:24

В Україні перерахували субсидії на опалювальний сезон: як оформити виплати

19:17

Відома українська ведуча вагітна первістком

19:15

Чи буде евакуація жителів Києва у разі повного блекауту: що кажуть у КМДА

19:10

Трагедія в небі Грузії: падіння турецького С-130 породжує багато запитаньПогляд

19:05

Російський військовий винищувач розбився в Карелії - чи вижив екіпаж

18:52

Графіки відключень на 14 листопада: в кого не буде світла 12 годин

18:39

Шик і розкіш: показали тизер другої частини фільму "Диявол носить Прада"Відео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове меню
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти