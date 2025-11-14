У Саратові та Новоросійську - "прильоти", пошкоджено важливі об'єкти: що відомо

Інформація про уражені цілі поки різниться. У Генштабі ЗСУ поки не коментували атаки.

У Новоросійську прогриміли вибухи / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

У Новоросійську, можливо, пошкоджено нафтобазу "Шесхаріс", частину берегової інфраструктури та цивільне судно

У Мережі повідомляють про знищення позиції С-300/400

Центр протидії дезінформації РНБО стверджує, що удар припав на нафтовий термінал

Моніторингові канали повідомляють про влучання у склад із боєкомплектом

У ніч на 14 листопада в місті Новоросійськ (РФ) прогриміли вибухи. Унаслідок масованої атаки БПЛА пошкоджено нафтобазу на перевалочному комплексі "Шесхаріс" і кілька берегових споруд. Про це повідомляє російський Telegram-канал Astra з посиланням на оперштаб Краснодарського краю.

Зазначають, що пожежу, яка виникла, оперативно ліквідували.

Крім цього, у порту пошкоджено цивільне судно, поранено трьох членів екіпажу. Їм надають медичну допомогу.

Також фрагменти безпілотників упали в різних районах міста. Пошкоджено кілька багатоквартирних будинків: в одному з них уламки влучили у квартиру на четвертому поверсі, поранено чоловіка, його госпіталізовано.

В інших будинках вибило вікна, загорянь немає. За двома адресами пошкоджено квартири на верхніх поверхах. В одному випадку уламки впали на прибудинкову територію, наслідків немає.

Вибух у Новоросійську / скріншот

У Новоросійську, можливо, був атакований склад БК / скріншот

Варто зазначити, що спільнота "Киберборошно" повідомила про те, що в Новоросійську було знищено зенітно-ракетний комплекс.

"У Новоросійську влучання, ймовірно, ракети по позиції С-300/400 на території ВЧ 1537-го зенітно-ракетного кубанського червонопрапорного полку", - йдеться в повідомленні.

Скріншот відео

Водночас керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко стверджує, що в Новоросійську прилетіло по місцевому нафтовому терміналу.

"Це нафтовий термінал у Новоросійську після прильоту. Росіяни ж б'ють по житлових будинках та енергетиці", - написав він близько другої години ночі.

А моніторингові телеграм-канали пишуть, що це було влучання у склад із боєкомплектом.

Також вибухи минулої ночі прогриміли і в Саратові. Місцева влада підтвердила атаку, заявивши, що об'єктом удару була "цивільна інфраструктура". Утім, місцеві жителі кажуть про атаку на НПЗ.

Дим після пожежі в Саратові / Фото: t.me/exilenova_plus

