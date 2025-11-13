Вогняний дощ в небі і провальна робота ППО: Росію масовано атакували дрони

Офіційні джерела РФ чи не вперше визнали, що ППО впоралась не з усіма дронами.

Що відомо про наслідки атаки на Росію / Колаж: Главред, фото: 14 БрОП, скріншот з відео

Головне:

Вночі більше сотні дронів атакували Росію

В Орловській області російська ППО збила лише кілька дронів

Ймовірно, під атакою опинився один із НПЗ РФ

У ніч на 13 листопада у 10 областях країни-агресорки Росії гриміли потужні вибухи. Місцеві жителі скаржились не лише на гучні "хлопки", але й на вогняний дощ у небі.

Міноборони РФ традиційно відзвітувало про бездоганну роботу російської ППО, яка нібито збила всі 130 українських дронів. Однак навіть місцева влада визнала, що все не зовсім так.

Атака на Орловську область

У місті Орел місцеві мешканці спостерігали вогняний дощ в небі з уламків дронів. При чому, російська ППО так "постаралася", що вони прилітали прямо на багатоповерхівки.

Губернатор області Андрій Кличков повідомив, що внаслідок роботи протиповітряної оборони було збито лише декілька дронів. Тим самим він визнав, що ППО виявилась не такою ефективною, як про це повідомляли в Міноборони РФ.

За його даними, частина уламків дронів впала на територію житлового сектора, пошкоджені машини, балкони житлових будинків та приватні домоволодіння. Водночас чиновник замовчує, куди прилетіли дрони, які не вдалося збити росіянам.

Атака на Краснодарський край

У селищі Афіпський цієї ночі місцеві жителі чули не один вибух та роботу протиповітряної оборони. У Мережі повідомляють, що ймовірною ціллю атаки став місцевий НПЗ, але наслідки все ще уточнюються.

НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Чи зможе Україна поховати нафтову галузь РФ - думка експерта

Главред писав, що за рахунок постійних ударів по російських НПЗ - ключовій галузі економіки окупантів, Україна може якщо не поховати, то поставити на коліна Росію.

Військовий експерт, екс-співробітник СБУ Іван Ступак пояснив, що це залежить виключно від наявної кількості дронів і ракет на озброєнні України.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на початку листопада Сили оборони завдали масованого удару по Росії та військових об'єктах окупаційних військ РФ на тимчасово окупованих територіях України.

Згодом також Головне управління розвідки МО України дронами уразило нафтохімічний завод країни-агресорки Росії у Башкортостані, який є одним із ключових підприємств нафтохімпрому РФ.

Напередодні також українські дрони настільки ефективно атакували чорноморський порт Туапсе, що станом на 5 листопада він призупинив експорт палива.

Про джерело: Міністерство оборони Росії Міністерство оборони Російської Федерації - федеральний орган виконавчої влади (федеральне міністерство), який проводить військову політику та здійснює державне управління в області оборони РФ. Через вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Міністерство оборони Російської Федерації було внесено до санкційного списку Євросоюзу. 3 березня 2022 року Міноборони РФ внесено до санкційних списків США, пише Вікіпедія.

