40-річна зірка "Фабрики зірок" народила первістка

Лавіка зробила собі та чоловікові грандіозний подарунок під Новий рік.

https://glavred.net/starnews/40-letnyaya-zvezda-fabriki-zvezd-rodila-pervenca-10728080.html Посилання скопійоване

Лавіка чоловік - співачка вперше стала мамою / колаж: Главред, фото: instagram.com/lavika, instagram.com/lignik_ua

Коротко:

Місяць тому співачка Лавіка повідомила, що чекає на дитину

28 грудня вона стала мамою

Українська співачка Лавіка (Любов Юнак) у листопаді в день свого сорокаріччя оголосила, що вперше готується стати матір'ю. 28 грудня на світ з'явилася дитина артистки.

Про це Лавіка та її чоловік повідомили в соціальних мережах. Співачка опублікувала серію фото з одного зі столичних пологових будинків - на останньому знімку можна розглянути колиску з новонародженим.

відео дня

Дмитро Вознюк, чоловік виконавиці, у своєму блозі написав, що Любов подарувала йому сина. У коментарях щасливі батьки приймають привітання з народженням первістка.

Лавіка чоловік - співачка вперше стала мамою / фото: instagram.com/lavika

Лавіка чоловік - співачка вперше стала мамою / фото: instagram.com/lavika

Лавіка чоловік - співачка вперше стала мамою / фото: instagram.com/lavika

Лавіка чоловік - співачка вперше стала мамою / фото: instagram.com/lignik_ua

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що Влада Яму висміяли в ефірі "Танців з зірками". Під час благодійного спецефіру танцюристу і шоумену пригадали його втечу з України.

Також український комік і зірка "Ліги сміху" Кирило Ганін оголосив про мобілізацію до ЗСУ. Йому знадобилося три спроби, щоб стати на захист України.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред