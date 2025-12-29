Рус
40-річна зірка "Фабрики зірок" народила первістка

Анна Підгорна
29 грудня 2025, 23:21
Лавіка зробила собі та чоловікові грандіозний подарунок під Новий рік.
Лавіка з чоловіком
Лавіка чоловік - співачка вперше стала мамою / колаж: Главред, фото: instagram.com/lavika, instagram.com/lignik_ua

  • Місяць тому співачка Лавіка повідомила, що чекає на дитину
  • 28 грудня вона стала мамою

Українська співачка Лавіка (Любов Юнак) у листопаді в день свого сорокаріччя оголосила, що вперше готується стати матір'ю. 28 грудня на світ з'явилася дитина артистки.

Про це Лавіка та її чоловік повідомили в соціальних мережах. Співачка опублікувала серію фото з одного зі столичних пологових будинків - на останньому знімку можна розглянути колиску з новонародженим.

Дмитро Вознюк, чоловік виконавиці, у своєму блозі написав, що Любов подарувала йому сина. У коментарях щасливі батьки приймають привітання з народженням первістка.

Лавіка народила свого первістка
Лавіка чоловік - співачка вперше стала мамою / фото: instagram.com/lavika
