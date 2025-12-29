40-річна зірка "Фабрики зірок" народила первістка

Коротко:
- Місяць тому співачка Лавіка повідомила, що чекає на дитину
- 28 грудня вона стала мамою
Українська співачка Лавіка (Любов Юнак) у листопаді в день свого сорокаріччя оголосила, що вперше готується стати матір'ю. 28 грудня на світ з'явилася дитина артистки.
Про це Лавіка та її чоловік повідомили в соціальних мережах. Співачка опублікувала серію фото з одного зі столичних пологових будинків - на останньому знімку можна розглянути колиску з новонародженим.
Дмитро Вознюк, чоловік виконавиці, у своєму блозі написав, що Любов подарувала йому сина. У коментарях щасливі батьки приймають привітання з народженням первістка.
