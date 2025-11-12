Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Було три "прильоти": дрони атакували хімпідприємство в Ставропольському краї РФ

Анна Ярославська
12 листопада 2025, 07:56
393
Губернатор Ставропольського краю стверджує, що російська ППО відбила атаку українських безпілотників над Будьонівськом.
Дрони атакували
Дрони атакували "Ставролен" у РФ / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus, stavrolen.lukoil.ru

Коротко:

  • Будьонівськ атакували дрони
  • По заводу ЛУКОЙЛа тричі прицільно вдарили дрони

У ніч на 12 листопада в місті Будьонівськ Ставропольського краю РФ прогриміли вибухи. Ударні безпілотники атакували хімічне підприємство "Ставролен".

Як повідомив телеграм-канал Supernova+, було три "прильоти".

відео дня

"Будьонівськ, атакований ТОВ "Ставролен". Продовжує горіти ... щонайменше трьох точних влучень", - ідеться в повідомленні.

У Мережі з'явилися фото, на якому видно заграву від пожежі на ТОВ "Ставролен".

Пожежа після атаки дронів
Пожежа після атаки дронів / t.me/exilenova_plu

Губернатор Ставропольського краю Володимир Владимиров заявив, що російська ППО відбила атаку українських дронів над Будьонівськом.

"Від уламків збитих БПЛА на території промзони Будьонівська сталося загоряння. Пожежні розрахунки та екстрені служби працюють на місці. За оперативними даними, постраждалих немає, житлові будинки не пошкоджено, системи життєзабезпечення діють у штатному режимі", - написав Владимиров.

Скриншот

Українська сторона поки що не коментувала атаки дронів по Ставропольському краю і ураження ТОВ "Ставролен".

Варто зазначити, що раніше це підприємство було атаковано 29 жовтня 2025 року.

Дивіться відео - Дрони атакували підприємство "Ставролен" у РФ:

Скриншот

"Ставролен" є дочірньою компанією ЛУКОЙЛа і містоутворюючим підприємством у Будьонівську. Підприємство реалізувало проєкт із будівництва газопереробного виробництва як частину своєї інфраструктури. Перший комплекс ГПЗ потужністю близько 2 млрд м³/рік було введено в експлуатацію 2015 року на базі "Ставролен". Пізніше було розпочато роботи з будівництва другої черги газопереробної установки для збільшення потужностей на майданчику "Ставролен". Таким чином, ГПЗ побудований не окремо, а як частина виробничого комплексу заводу "Ставролен".

Було три 'прильоти': дрони атакували хімпідприємство в Ставропольському краї РФ
НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Удари по території РФ - останні новини

Як писав Главред, 11 листопада в Генеральному штабі ЗСУ підтвердили удар по Саратовському НПЗ у Росії, АТ "Морський нафтовий термінал" в окупованій Феодосії і низці об'єктів у Донецькій області, захопленій армією РФ.

Уночі 10 листопада в місті Туапсе Краснодарського краю РФ прогриміла серія вибухів. Спалахнула пожежа. У Росії заявили про атаку дронів. За попередньою інформацією, під атакою опинився порт.

У ніч на 5 листопада країну-агресора РФ атакували дрони. Під удар потрапила ГРЕС у Костромській області, а також НПЗ у Волгограді. Крім того, російська ППО вдарила по багатоповерхівці.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні вибух у Росії війна Росії та України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ціни на хліб, м’ясо та овочі: Пендзин – про те, на скільки подорожчають продукти до нового року

Ціни на хліб, м’ясо та овочі: Пендзин – про те, на скільки подорожчають продукти до нового року

09:00Інтерв'ю
Уряд відсторонив Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції

Уряд відсторонив Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції

08:28Україна
Саміт в Будапешті все ще в силі: Орбан озвучив, коли зустрінуться Трамп і Путін

Саміт в Будапешті все ще в силі: Орбан озвучив, коли зустрінуться Трамп і Путін

08:16Війна
Реклама

Популярне

Більше
Люди починають різко старіти після двох вікових періодів - вчені назвали їх

Люди починають різко старіти після двох вікових періодів - вчені назвали їх

Китайський гороскоп на завтра 12 листопада: Щурам - сварки, Собакам - проблеми

Китайський гороскоп на завтра 12 листопада: Щурам - сварки, Собакам - проблеми

Батареї не потрібні: чоловік показав геніальний трюк обігріву без опалення

Батареї не потрібні: чоловік показав геніальний трюк обігріву без опалення

Перші затримання та підозри: НАБУ оприлюднило нову частину "плівок"

Перші затримання та підозри: НАБУ оприлюднило нову частину "плівок"

Яким буде тариф на газ з 1 грудня: українцям назвали ціну за кубометр

Яким буде тариф на газ з 1 грудня: українцям назвали ціну за кубометр

Останні новини

09:00

Ціни на хліб, м’ясо та овочі: Пендзин – про те, на скільки подорожчають продукти до нового року

08:43

Росіянам відключають інтернет, почали з УльяновськаПогляд

08:34

Астрологи назвали найбільш дратівливі звички кожного знака зодіаку

08:28

Уряд відсторонив Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції

08:19

Карта Deep State онлайн за 12 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Путін боїться, у Кремлі точиться боротьба, Україна здатна поставити на коліна нафтянку РФ – СтупакПутін боїться, у Кремлі точиться боротьба, Україна здатна поставити на коліна нафтянку РФ – Ступак
08:17

Відключення світла в Україні - графіки на 12 листопада (оновлюється)

08:16

Саміт в Будапешті все ще в силі: Орбан озвучив, коли зустрінуться Трамп і Путін

07:56

Було три "прильоти": дрони атакували хімпідприємство в Ставропольському краї РФВідео

07:07

Мирний план Трампа провалився: як і коли закінчиться війна в Україні - The Atlantic

Реклама
06:11

Коли краще за все садити дерева: фахівці дали однозначну відповідь

06:10

В Росії стартувала скрита мобілізація: яка загрозаПогляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках з кухарем на кухні за 23 секунди

05:23

Навіщо смажити гречку перед варінням: секретний трюк досвідчених господинь

04:45

"Підуть на психотерапію": у дітей Тодоренко виникла серйозна проблема

03:47

Чи можуть еліти РФ виступити проти Путіна - ексспівробітник СБУ поставив вердиктВідео

03:18

Одна ложка - і буде "шапка" з квітів: найефективніша та найбюджетніша підгодівля для рослинВідео

02:55

Два знаки зодіаку на порозі важливих змін у житті: хто зробить доленосний вибір

02:28

Розкрито спосіб уповільнити старіння: вчені вразили результатами досліджень

02:14

РФ знову заговорила про відновлення переговорів з Україною: які умови Кремля

01:55

"Він не може вирватися": Kazka Заріцька вперше розповіла про службу батька в ЗСУ

Реклама
01:30

Актор-красунчик покинув Кайлі Дженнер після 2.5 років разом - ЗМІ

01:13

Температура підскочить без конвектора: лайфхак з минулого, який збереже теплоВідео

00:09

ЄС готує хід щодо вступу України: що обговорять європейські міністри у Львові

11 листопада, вівторок
23:38

Ексспівробітник СБУ назвав найбільший страх Путіна: чого боїться лідер Кремля

23:26

"Буду йти до вагітності": Alyona Alyona заговорила про дітей

22:54

Ілля Забарний отримав несподівану оцінку в ПСЖ: про що йдеться

22:52

Коли закінчиться війна в Україні: відомий волонтер приголомшив прогнозом

22:07

Удари ракетами Фламінго по росіянах - Сирський зробив гучну заяву про фронт

22:00

Свята наближаються, а ціни зростають: які продукти "вдарять" по гаманцю

21:42

Вінегрет "відпочиває": рецепт несподівано смачного салату з трьох продуктів

21:41

"Спочатку ховав руку, а тепер працюю і їжджу на мотоциклі": як ГО "Фундація Течія" допомогла військовому повернутись до активного життя завдяки протезу актуально

21:12

Вся валюта різко "злетіла": новий курс валют на 12 листопада

21:02

Водії роблять це майже щодня: які дії допомагають батареї електрокар "старіти"

20:51

Скоро увірветься нове похолодання: українців попередили про раптове погіршення погоди

20:34

Господарям на замітку — коли кішка стає дорослою і перестає рости, названо терміниВідео

20:28

Незвичайний суп зі звичайної картоплі - шикарний рецептВідео

20:26

На фоні корупційного скандалу: Кабмін розпустив Наглядову раду "Енергоатома"

20:09

Одеса під масованою атакою РФ - в місті не вщухають вибухи, що відомо

20:06

Тепла від батарей буде більше: простий і геніальний фокус для опаленняВідео

20:04

На весні зацвітуть килимом: сприятливі дні для посіву квітів під зимуВідео

Реклама
19:42

Українцям радять перевірити свої банківські картки: що сталося

19:40

Гороскоп на завтра 12 листопада: Близнюкам - пастка, Водоліям - прибуток

19:38

Годин зі світлом буде мало: Укренерго ввело жорсткі графіки на 12 листопада

19:10

Як РФ зганьбилася з історією викрасти перехоплювач МіГ із ракетою "Кинджал"Погляд

19:06

Навіщо котячий наповнювач насипають на підвіконня: про хитрість знають одиниціВідео

19:06

Помер скандальний український політик і екснардеп Балашов - що відомо

19:06

Ситуація на півдні загострюється: експерт розкрив, яке місто під прицілом ворога

18:48

"Я складаю повноваження": почалися кадрові зміни на фоні корупційного скандалу

18:32

Не лише у Покровську: Зеленський сказав, де найскладніша ситуація на фронті

18:24

Кремль почав приховану підготовку резервістів для відправки в Україну - ISW

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиПрості страви
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новий рік 2026
У чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рік
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти