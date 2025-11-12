Було три 'прильоти': дрони атакували хімпідприємство в Ставропольському краї РФ

Губернатор Ставропольського краю стверджує, що російська ППО відбила атаку українських безпілотників над Будьонівськом.

Дрони атакували "Ставролен" у РФ / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus, stavrolen.lukoil.ru

Коротко:

Будьонівськ атакували дрони

По заводу ЛУКОЙЛа тричі прицільно вдарили дрони

У ніч на 12 листопада в місті Будьонівськ Ставропольського краю РФ прогриміли вибухи. Ударні безпілотники атакували хімічне підприємство "Ставролен".

Як повідомив телеграм-канал Supernova+, було три "прильоти".

"Будьонівськ, атакований ТОВ "Ставролен". Продовжує горіти ... щонайменше трьох точних влучень", - ідеться в повідомленні.

У Мережі з'явилися фото, на якому видно заграву від пожежі на ТОВ "Ставролен".

Пожежа після атаки дронів / t.me/exilenova_plu

Губернатор Ставропольського краю Володимир Владимиров заявив, що російська ППО відбила атаку українських дронів над Будьонівськом.

"Від уламків збитих БПЛА на території промзони Будьонівська сталося загоряння. Пожежні розрахунки та екстрені служби працюють на місці. За оперативними даними, постраждалих немає, житлові будинки не пошкоджено, системи життєзабезпечення діють у штатному режимі", - написав Владимиров.

Українська сторона поки що не коментувала атаки дронів по Ставропольському краю і ураження ТОВ "Ставролен".

Варто зазначити, що раніше це підприємство було атаковано 29 жовтня 2025 року.

Дивіться відео - Дрони атакували підприємство "Ставролен" у РФ:

"Ставролен" є дочірньою компанією ЛУКОЙЛа і містоутворюючим підприємством у Будьонівську. Підприємство реалізувало проєкт із будівництва газопереробного виробництва як частину своєї інфраструктури. Перший комплекс ГПЗ потужністю близько 2 млрд м³/рік було введено в експлуатацію 2015 року на базі "Ставролен". Пізніше було розпочато роботи з будівництва другої черги газопереробної установки для збільшення потужностей на майданчику "Ставролен". Таким чином, ГПЗ побудований не окремо, а як частина виробничого комплексу заводу "Ставролен".

НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Удари по території РФ - останні новини

Як писав Главред, 11 листопада в Генеральному штабі ЗСУ підтвердили удар по Саратовському НПЗ у Росії, АТ "Морський нафтовий термінал" в окупованій Феодосії і низці об'єктів у Донецькій області, захопленій армією РФ.

Уночі 10 листопада в місті Туапсе Краснодарського краю РФ прогриміла серія вибухів. Спалахнула пожежа. У Росії заявили про атаку дронів. За попередньою інформацією, під атакою опинився порт.

У ніч на 5 листопада країну-агресора РФ атакували дрони. Під удар потрапила ГРЕС у Костромській області, а також НПЗ у Волгограді. Крім того, російська ППО вдарила по багатоповерхівці.

Інші новини:

