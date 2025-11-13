СБС уразили базу дороговартісних російських 'пташок' у Криму - подробиці

"Птахи Мадяра" ліквідували цінну базу розвідувальних "Оріонів".

"Птахи Мадяра" знищили базу російських ударних дронів "Оріон" у Криму

"Птахи Мадяра" уразили базу "Оріонів" у Криму

Операцію провели 13 листопада

Це продовження вересневої операції, коли збили дрон "Оріон"

Українські військові завдали потужного удару по позиціях російських окупантів у тимчасово захопленому Криму. Унаслідок операції було уражено базу, де росіяни зберігали та обслуговували ударно-розвідувальні безпілотники "Оріон". Про це розповів командувач СБС Роберт Бровді "Мадяр".

За його словами, удар по ворожому об’єкту було нанесено вночі 13 листопада у районі населеного пункту Кіровське. Операцію провели бійці підрозділу "Птахи Мадяра" з 1-го окремого центру СБС.

За словами "Мадяра", ліквідація сховища "Оріонів" стала продовженням попередньої успішної операції, коли 13 вересня 2025 року воїни його підрозділу збили один із таких дронів у повітрі.

Безпілотник "Оріон" - це російський ударно-розвідувальний дрон, здатний нести авіабомби та ракети "повітря–земля". Він може перебувати в повітрі до 24 годин, підіймаючись на висоту до 7,5 тисяч метрів, а розмах його крил - понад 16 метрів. Через високу вартість і складність виробництва ці дрони є рідкісними та цінними для російської армії.

Які об'єкти РФ в пріоритеті для атак - думка експерта

Військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак наголосив, що під час планування ударів Україна свідомо обирає "жирні" цілі. За його словами, це об’єкти, які приносять значні надходження до російського бюджету або безпосередньо забезпечують воєнну потужність агресора.

Ступак наголосив, що пріоритенті не лише суто військові об’єкти, а й економічні та науково‑виробничі вузли, чия втрата або тимчасове виведення з ладу істотно вдарить по здатності Кремля фінансувати і комплектувати збройні сили.

Удари України по російських об'єктах - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 13 листопада Сили оборони завдали ударів по кількох десятках об’єктів на території РФ та тимчасово окупованих територіях України. Серед уражених об’єктів - нафтопродуктовий термінал "Морской нефтяной терминал", стоянка гелікоптерів, місця зберігання і підготовки БпЛА на аеродромі Кіровське та радіолокаційна станція ППО біля Євпаторії.

Також 12 листопада Сили оборони України завдали удару по інфраструктурі підприємства ТОВ "Ставролєн" у Ставропольському краї Росії та по складу боєприпасів на тимчасово окупованій території Донецької області.

Днем раніше, 11 листопада, Генштаб ЗСУ підтвердив успішні удари по Саратовському нафтопереробному заводу, АТ "Морський нафтовий термінал" в окупованій Феодосії та низці військових об’єктів у Донецькій області.

Про персону: Роберт Бровді Бровді Роберт Йосипович (позивний "Мадяр"; нар. 9 серпня 1975, Ужгород, Закарпатська область) - український військовослужбовець, майор ЗСУ, відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра". Герой України (2025). З 3 червня 2025 є командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ.

