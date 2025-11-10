Морські дрони атакували Туапсе, у порту спалахнула пожежа: що відомо

OSINT-джерела повідомляють, що, попередньо, удар припав поблизу причалу 167.

Вибухи і пожежа в Туапсе / Колаж: Главред, фото: Dnipro Osint, t.me/supernova_plus

Коротко:

У Туапсе прогриміла серія вибухів

Місцеві жителі повідомляють про атаку морських безпілотників

Метою атаки, імовірно, став порт

Уночі 10 листопада в місті Туапсе Краснодарського краю РФ прогриміла серія вибухів. Спалахнула пожежа. У Росії заявили про атаку дронів.

За попередньою інформацією, під атакою опинився порт. Імовірно, є влучання.

Тривогу через загрозу безпілотників у Туапсе оголосили ще близько 23:00 години 9 листопада.

"У Туапсе триває тривога щодо БЕК. Місцеві повідомляють про успішні наслідки. Ймовірно, було влучання в один із кораблів", - повідомив моніторинговий Telegram-канал Exilenova+.

За даними OSINT-каналу Dnipro Osint, Туапсе атакують морські безпілотники. За допомогою кадрів вдалося визначити, що, попередньо, удар припав поблизу причалу 167.

Ймовірне місце ураження в Туапсе / Dnipro Osint

Telegram-канал Supernova+ пише, що в Туапсе внаслідок атаки палає один із кораблів у місцевому порту.

Російська влада поки що не коментувала атаку на Туапсе. Водночас у соцмережах публікують кадри, які підтверджують пожежу.

Пожежа в Туапсе / t.me/supernova_plus

Атака на порт у Туапсе

Як писав Главред, 2 листопада Служба безпеки України спільно з іншими силами безпеки і оборони здійснила атаку на нафтотермінал у російському порту Туапсе в Краснодарському краї. Удар безпілотників призвів до ураження танкера і частини портової інфраструктури.

Спікер Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук прокоментував удари по порту в Туапсе. За його словами, на момент удару Сил оборони України по інфраструктурі "РН-Туапсинський НПЗ" у терміналі перебували щонайменше три судна. Уже встановлено, кому вони належать.

Плетенчук уточнив, що цей випадок матиме довгострокові наслідки для Росії, оскільки пошкодження стратегічних об'єктів вплине не лише на експорт сирої нафти, а й на ділову активність компаній, що користуються цими потужностями.

5 листопада видання Reuters повідомило, що порт призупинив експорт палива. Унаслідок атаки також припинив переробку сирої нафти нафтопереробний завод, підконтрольний компанії "Роснефть".

