В ОП назвали два фактори, які треба прибрати для припинення війни в Україні

Самостійно Росія виювати вже не може, але є нюанс.

https://glavred.net/war/v-op-nazvali-dva-faktora-kotorye-nado-ubrat-dlya-prekrashcheniya-voyny-v-ukraine-10699559.html Посилання скопійоване

У Росії є додаткові джерела фінансування війни, через що вона і триває / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Що сказав Подоляк:

Війна в Україні триває через допомогу, яку отримує РФ

Росія не здатна самостійно продовжувати війну

Єдиний ресурс, якого ще багато в РФ, це дешева жива сила

Кремлівський диктатор і військовий злочинець Володимир Путін хоче продовжувати війну в Україні. Однак його бажання навряд чи відповідають можливостям країни-агресорки Росії.

Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, якщо прибрати два чинники, які допомагають Кремлю фінансувати війну, Росії не буде.

відео дня

Які чинники допомагають продовжувати війну в Україні

Перш за все Росія здатна підтримувати нинішній рівень забезпечення армії завдяки продажу через посередників нафтопродуктів. Зокрема завдяки Індії Кремль заробляє шалені гроші попри санкційний тиск.

Крім цього в РФ є економічна підтримка Китаю. Кремль домовляється не лише про отримання певних ресурсів, але й про фінансування, кредитування та додаткові можливості.

"Якщо прибрати ці два чинники, то Росії немає. Вся ця історія про велику мілітарну країну, яка може витягнути будь-яку війну, не відповідає дійсності. Росія самостійно вже нічого не може", - наголосив Подоляк.

В той час як забезпечення війська в Росії "кульгає", в Кремля залишається великий ресурс живої сили. Справа в тому, що в РФ є надто багато депресивних регіонів, де "купити" збіднілих людей для продовження війни в Україні досить легко. Але у всьому іншому Росії допомагають партнери.

Як реагує на підтримку партнерів Росії світ

Главред писав, що останнім часом США розпочали боротьбу з партнерами Росії, за рахунок яких Кремль отримує гроші на продовження війни в Україні. Зокрема президент США Дональд Трамп заявив про запровадження підвищених тарифів для Індії через її співпрацю з Росією у сфері енергетики.

За його словами, Індія не лише імпортує великі обсяги нафти з Росії, але й перепродає її на міжнародних ринках, отримуючи значні прибутки. При цьому індійська влада демонструє байдужість до того, що війна Росії проти України триває і щодня гинуть люди.

Підтримка країн економіки Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що незважаючи на санкційні заходи проти Росії, міжнародна торгівля продовжує приносити Москві сотні мільярдів доларів завдяки азійським країнам.

Нещодавно у міністерстві закордонних справ КНР заявили, що не планують піддаватися "примусу і тиску". Це сталося після того, як США в обличчі президента Дональда Трампа закликали Китай переглянути енергетичну політику через закупівлю нафти в країни-агресорки Росії.

Раніше повідомлялося, що державні нафтопереробні підприємства Індії відмовляються від закупівель російської нафти через посилення тиску на Нью-Делі з боку Вашингтона щодо закупівель російської нафти і погроз введення жорстких мит.

Інші новини:

Про персону: Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред