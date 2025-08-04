'Їм байдуже, скільки людей в Україні гине': Трамп рішуче пригрозив Індії

Індія не лише купує величезні обсяги російської нафти, але й потім значну частину цієї нафти продає, наголосив Трамп.

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Трамп анонсував підвищення тарифів для Індії / Колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube, ОПУ

Ключові тези Трампа:

США введуть підвищені тарифи для Індії через її співпрацю з Росією

Індія імпортує велику кількість російської нафти та перепродає її

Індію не хвилює війна Росії проти України і людські жертви

США запровадять підвищені тарифи для Індії через її співпрацю з Росією у сфері енергетики. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

За його словами, Індія не лише імпортує великі обсяги нафти з Росії, але й перепродає її на міжнародних ринках, отримуючи значні прибутки. При цьому, на його думку, індійська влада демонструє байдужість до того, що війна Росії проти України триває і щодня гинуть люди.

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"Їм байдуже, скільки людей в Україні гине від рук російської військової машини. Через це я суттєво підвищу тарифи, які Індія сплачує США", - анонсував американський лідер.

Зазначимо, що вкінці допису стоїть підпис "President DJT". Це свідчить про те, що заяву написав сам Трамп, а не його команда або пресслужба.

Як санкції вплинуть на Індію

Дипломат і ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко оцінив вплив американських санкцій на Китай та інші країни, що купують російську нафту. Він зазначив, що Китай може ігнорувати загальні санкції США, але точкові обмеження проти окремих китайських компаній і їхнього керівництва можуть завдати серйозного удару.

За його словами, санкції США можуть також торкнутися Індії, Туреччини та Бразилії, де бізнесмени реально відчують загрозу.

"Навряд чи хтось ризикне продовжувати співпрацю з Росією, якщо це означатиме обструкцію т а занесення в чорні списки. Тож у цьому контексті результат усе-таки буде. Можливо, не настільки повний, як на це сподіваються, але навіть якщо ми зможемо відтягнути надходження до російського бюджету на кілька десятків мільярдів, - це вже позитив. Це також удар по їхній стійкості, якої тепер практично вже немає", - додав Огризко.

Ціна на нафту / Інфографіка: Главред

Мита Трампа проти Індії - новини за темою

Нагадаємо, що це вже не перший випадок, коли Трамп висловлює своє обурення діями Індії в контексті закупівлі російських енергоносіїв. Минулого тижня президент США пообіцяв запровадити 25% тариф, якщо Індія не припинить купувати російську нафту, оскільки така торгівля фінансує війну Росії проти України.

Як повідомляв Главред, Індія не давала вказівок припинити закупівлю російської нафти, попри погрози Трампа щодо санкцій. Індійський уряд лише попросив підготувати план на випадок форс-мажору, але політика не змінилася.

Трамп вводить 25% мито на індійські товари через закупівлі Російської нафти, водночас США зближуються з Пакистаном - головним суперником Індії. Це викликає тривогу в Нью-Делі, яка прагне посилити свої позиції та вести діалог із Вашингтоном, незважаючи на напруженість.

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Про джерело: Truth Social Аlt-tech соціальна мережа, створена Trump Media & Technology Group. В основі платформи лежить вільне і відкрите програмне забезпечення Mastodon. Сервіс доступний виключно для користувачів App Store і Google Play, які проживають у США та Канаді, пише Вікіпедія.

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