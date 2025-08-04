Російська нафта в пріоритеті: Китай знехтував важливим попередженням США

Китайці акцентують, що питання енергетичного забезпечення країни напряму торкається суверенітету країни.

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Застереження Трампа не вплинуло на рішення Китаю щодо російської нафти / Колаж: Главред, фото: pixabay, facebook.com/DonaldTrump

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У Китаї відмовились реагувати на погрози Трампа

У США сподіваються, що угода з Китаєм буде укладена

США в обличчі президента Дональда Трампа закликали Китай переглянути енергетичну політику через закупівлю нафти в країни-агресорки Росії та дружнього їй Ірану.

Однак, як пише Associated Press, у міністерстві закордонних спав КНР заявили, що не планують піддаватися "примусу і тиску".

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"Китай завжди забезпечуватиме своє енергопостачання у спосіб, що відповідає нашим національним інтересам. Примус і тиск нічого не дадуть. Китай буде рішуче захищати свій суверенітет, безпеку та інтереси розвитку", - йдеться в офіційній заяві МЗС.

Міністр фінансів США Скотт Бессент, коментуючи переговори з США, зазначив, що суверенітет у питаннях закупівлі російської нафти для Китаю є дуже важливим. При цьому він зазначив, що усі передумови для укладення угоди є.

Погрози Трампа щодо закупівлі російської нафти - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що ще однією країною, щодо якої Трамп озвучив ультиматум, стала Індія. Однак вона не давала вказівок своїм нафтопереробним заводам припинити закупівлю російської нафти, незважаючи на публічні погрози санкціями з боку президента США Дональда Трампа.

На тлі цього президент Сполучених Штатів не лише впроваджує мио на товари з Індії в розмірі 25%, а й зближується з Пакистаном на тлі закупівель Нью-Делі російської нафти.

Раніше повідомлялося, що на тлі тиску США, організація країн - експортерів нафти ОПЕК+ досягла попередньої домовленості щодо збільшення видобутку нафти на 548 000 барелів на день уже з вересня.

ОПЕК+ / Інфографіка: Главред

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Про джерело: The Associated Press Associated Press (скор. AP) — одне з найбільших у світі інформаційне агентство США, всесвітня новинна мережа. Агенція заснована в травні 1846 р. за ініціативи видавця газети "Нью-Йорк сан" Мозеса Біча. Штаб-квартира розташована в Нью-Йорку. АР обслуговує тисячі ЗМІ (преса, радіо, телебачення) в різних країнах, обмінюється інформацією з багатьма іншими міжнародними і національними інформагентствами, пише Вікіпедія.

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