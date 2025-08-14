Покаже себе рівним Трампу: як Путін використає зустріч на Алясці на свою користь

РФ уже намагається представити сам факт зустрічі Трампа і Путіна як "перемогу Росії", щоб створити враження, що вона рівноправна зі Штатами.

Як Путін спробує використати зустріч на Алясці на свою користь/ колаж: Главред, фото: скрін

Основні тези аналітиків ISW:

Путін вже намагається використати заплановану зустріч з Трампом на свою користь

У РФ почали виставляти Путіна як нібито рівного президенту США Трампу

У Росії намагаються представити сам факт зустрічі Трампа і Путіна як "перемогу Росії"

Країна-агресорка Росія спробує використати участь в саміті на Алясці для того, щоб показати себе світовою державою, яка нібито рівна США. При цьому Кремль намагається виставити російського диктатора Володимира Путіна як рівного президенту США Дональду Трампу.

У той же час в Росії вже намагаються сам факт запланованої зустрічі Трампа і Путіна показати як "перемогу". Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу, що провідний російський парламентер і гендиректор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв 13 серпня провів паралелі між зустріччю Трампа і Путіна на Алясці, яка запланована на 15 серпня, і Ялтинською конференцією 1945 року між США, Великою Британією і СРСР. Дмитрієв зазначив, що Ялтинська конференція "виграла Другу світову війну", а тепер, за його словами, нібито зустріч Трампа і Путіна "допоможе запобігти третій світовій війні".

Водночас заступник голови комітету з міжнародних справ держдуми РФ Олексій Чепа також провів паралелі між цими двома подіями і заявив, що США і Росія "повинні розмовляти одне з одним як друзі".

"Порівняння Росії з російсько-американським самітом 15 серпня і Ялтинською конференцією 1945 року спрямовані на те, щоб приховати нерівність сил між США і Росією і представити її такою, що має набагато сильніші дипломатичні, військові та економічні позиції, ніж вона є насправді", – зазначили аналітики ISW.

Вони звернули увагу, що країна-агресорка Росія уже намагається виставити сам факт зустрічі президента США Трампа і російського диктатора Путіна як "перемогу Росії". Таким чином РФ намагається створити враження своєї рівності зі США.

"Порівняння між двома зустрічами також некоректні, оскільки Ялтинська конференція 1945 року призвела до угоди щодо повоєнного устрою Європи, тоді як Трамп та інші офіційні особи США неодноразово заявляли, що саміт 15 серпня не призведе до якихось американсько-російських угод щодо закінчення війни в Україні", – наголосили в Інституті вивчення війни.

Чому зустріч з Трампом може розчарувати Путіна – думка голови ЦПД

Як вважає керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, зустріч з Трампом може розчарувати Путіна. Він зазначив, що росіяни зараз намагаються зробити вигляд, нібито лише вони з Трампом вирішують долю Європи та війни в Україні. Проте, за словами Коваленка, на росіян чекає розчарування і розбіжності.

Він наголосив, що Трамп не вважає країну-агресорку РФ рівноправним партнером, а головним акцентом для Сполучених Штатів у переговорах із Москвою буде Арктика і роль Росії як постачальника сировини.

"Про Європу та Україну США говорять з Європою та Україною. Реальність, яка чекає на Путіна, йому вкотре не сподобається", – зазначив голова ЦПД.

Зустріч Трампа і Путіна – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Трамп оголосив про позицію щодо територій України – Макрон розкрив деталі. Трамп на зустрічі з Путіним добиватиметься припинення вогню, сказав Еммануель Макрон.

Як повідомлялося, зустріч Трампа з Путіним пройде на військовій базі на Алясці – у CNN розкрили деталі. Відповідних місць для саміту було небагато, особливо з огляду на ордер на арешт Путіна за звинуваченням у військових злочинах.

Нагадаємо, у Politico дізналися деталі, які гарантії отримає Україна після припинення вогню. За даними джерел, Трамп ясно дав зрозуміти, що США не будуть продовжувати постачати зброю або військових безпосередньо Україні.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

