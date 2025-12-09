Подорожчали одразу кілька продуктів: за що українцям доведеться більше платити

Лише за останній тиждень ціни в Україні відчутно зросли.

Як змінились ціни на продукти за тиждень / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

За минулий тиждень ціни на овочі та фрукти в Україні змінились. Зокрема, різко подорожчали деякі позиції. Про це повідомили аналітики проекту EastFruit.

Так, ціни на картоплю та білокачанну капусту трохи підскочили. Наразі ці овочі продають по 9-12 грн/кг та 8-10 грн/кг відповідно.

Також вкотре підвищилися ціни на огірки, досягнувши максимального для цього часу рівня за останні 8 років. Зараз їх вартість складає 90-160 грн/кг, хоча ще тиждень тому овоч віддавали за 70-160 грн/кг.

Ціни на фрукти

Варто зауважити, що фруктовий сегмент відзначився подорожчанням яблука. Тепер його продають по 20-40 грн/кг замість 20-35 грн/кг.

Крім того, дорожче, ніж попереднього тижня, продавалися апельсини та банани. Тепер вартість складає 65-135 грн/кг та 52-70 грн/кг.

Подорожчання продуктів через відключення світла

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук вважає, що тривалі відключення електроенергії в Україні можуть призвести до подорожчання продуктів харчування до 30%.

На його думку, найбільше подорожчати може молочна продукція та м'ясо, оскільки вони потребують постійного охолодження.

Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, різдвяна вечеря з дванадцяти традиційних страв у 2025 році обійдеться середньостатистичній українській родині приблизно в 1374 гривень. Найдорожчими стравами залишаються смажена риба, кутя та узвар.

Також відомо, що українські супермаркети переписали ціни яйця. Відбулося чергове подорожчання затребуваного продукту харчування. Наразі середня вартість упаковки яєць категорії С1 коливається в діапазоні 81,85-83,60 грн.

Крім того, в Україні фіксують нову хвилю зниження цін на імпортні помідори. Короткочасне, але помітне підвищення цін на тиждень раніше стало поштовхом для суттєвого зниження попиту.

Про джерело: EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

