Українці ведуть бої в ще одній області РФ, є певні успіхи - НАТО

Коротко:
- Каволі заявив, що ЗСУ атакують у Бєлгородській області
- Окупанти не змогли витіснити ЗСУ з Курщини
Українська армія зі змінним успіхом веде бої в Бєлгородській області на території Росії. Про це заявив головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі.
Під час слухань у Сенатському комітеті США з питань Збройних сил, на якому обговорювали питання фінансування низки оборонних програм, він торкнувся і російсько-української війни.
Зокрема, бої на території РФ.
"У Білгородській області українці декілька тижнів тому здійснили невеликий контрнаступ у бік Росії. Тому в цьому районі досі тривають бої зі змінним успіхом", - зазначив Каволі.
Крім того, він також додав, що окупанти повністю не витіснили українські війська з Курської області.
"Спочатку вони (окупанти) поставили за мету до кінця вересня 2024 року вибити українців із Курської області. Проте станом на сьогодні українці все ще перебувають у Курській області. Вони утримують значну, хоч і зменшувану, але значну частину території всередині Росії та займають вигідні оборонні позиції", - наголосив Крістофер Каволі.
Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ не робив жодних офіційних заяв щодо будь-яких можливих дій або виконаних завдань у Бєлгородській області.
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Як повідомляв Главред, в Інституті вивчення війни днями заявили, що, як припускають аналітики, ЗСУ просунулися в Бєлгородській області. Українські військові здійснили атаки біля двох населених пунктів.
Згідно з даними Reuters, Сили оборони просунулися в Бєлгородській області на декілька кілометрів. У Міноборони російських окупантів заявили про нібито відбиті атаки.
Наприкінці березня в Інституті вивчення війни зазначали, що Сили оборони могли просунутися в східну частину населеного пункту Попівка і атакували в районі Демидівки. Йшлося про північно-західну частину Бєлгородської області.
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Хто такий Крістофер Каволі
Крістофер Джерард Каволі - американський військовий діяч, генерал армії США. Командувач Європейським командуванням Збройних сил США та Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі, пише Вікіпедія. Про призначення Каволі на посаду оголосили 3 травня 2022 року. Таке рішення, як вказувалося в пресі, було ухвалено у зв'язку із серйозними загрозами для НАТО й безпеки Європи в цілому через російське вторгнення в Україну, враховуючи досвід Каволі та його знання про Росію.
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