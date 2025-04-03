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Українці ведуть бої в ще одній області РФ, є певні успіхи - НАТО

Андрій Ганчук
3 квітня 2025, 23:55
396
Українці провели новий невеликий наступ на території агресора Росії, сказав генерал Крістофер Каволі.
Каволі, війна
Українці в Бєлгородській області ведуть бої з різним успіхом - Каволі / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, DeepState

Коротко:

  • Каволі заявив, що ЗСУ атакують у Бєлгородській області
  • Окупанти не змогли витіснити ЗСУ з Курщини

Українська армія зі змінним успіхом веде бої в Бєлгородській області на території Росії. Про це заявив головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі.

Під час слухань у Сенатському комітеті США з питань Збройних сил, на якому обговорювали питання фінансування низки оборонних програм, він торкнувся і російсько-української війни.

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Зокрема, бої на території РФ.

"У Білгородській області українці декілька тижнів тому здійснили невеликий контрнаступ у бік Росії. Тому в цьому районі досі тривають бої зі змінним успіхом", - зазначив Каволі.

Крім того, він також додав, що окупанти повністю не витіснили українські війська з Курської області.

"Спочатку вони (окупанти) поставили за мету до кінця вересня 2024 року вибити українців із Курської області. Проте станом на сьогодні українці все ще перебувають у Курській області. Вони утримують значну, хоч і зменшувану, але значну частину території всередині Росії та займають вигідні оборонні позиції", - наголосив Крістофер Каволі.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ не робив жодних офіційних заяв щодо будь-яких можливих дій або виконаних завдань у Бєлгородській області.

Бої в Бєлгородській області - новини за темою:

Як повідомляв Главред, в Інституті вивчення війни днями заявили, що, як припускають аналітики, ЗСУ просунулися в Бєлгородській області. Українські військові здійснили атаки біля двох населених пунктів.

Згідно з даними Reuters, Сили оборони просунулися в Бєлгородській області на декілька кілометрів. У Міноборони російських окупантів заявили про нібито відбиті атаки.

Наприкінці березня в Інституті вивчення війни зазначали, що Сили оборони могли просунутися в східну частину населеного пункту Попівка і атакували в районі Демидівки. Йшлося про північно-західну частину Бєлгородської області.

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Хто такий Крістофер Каволі

Крістофер Джерард Каволі - американський військовий діяч, генерал армії США. Командувач Європейським командуванням Збройних сил США та Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі, пише Вікіпедія. Про призначення Каволі на посаду оголосили 3 травня 2022 року. Таке рішення, як вказувалося в пресі, було ухвалено у зв'язку із серйозними загрозами для НАТО й безпеки Європи в цілому через російське вторгнення в Україну, враховуючи досвід Каволі та його знання про Росію.

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