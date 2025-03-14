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Курська операція досягла своєї мети - Зеленський

Ангеліна Підвисоцька
14 березня 2025, 19:53
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Президент України зазначив, яка саме була мета Курської операції і чого вдалося досягнути.
Зеленский, Курская операция
Курська операція досягла своєї мети / Колаж: Главред, фото: ОП, Генштаб ЗСУ

Головне із заяви Зеленського:

  • Курська операція досягла своєї мети
  • Курська операція відтягнула сили РФ від Покровська

Операція ЗСУ в Курській області досягла своєї головної мети. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, пише РБК-Україна.

Президент зазначив, що Курська операція допомогла відтягнути російські війська з Покровського, Харківського та Сумського напрямків. Українські бійці змогли послабити тиск на критично важливих ділянках фронту.

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Зеленський додав, що Курська операція стабілізувала ситуацію на Покровському та Харківському напрямках. До того ж тепер окупантам "дуже непросто" знайти можливість знову загрожувати Покровську.

"Наші хлопці абсолютно героїчні, вони взяли на себе міцний удар. Першим тиск спав на Харківському напрямку - росіяни відтягнули на Курщину максимальну кількість військ. Потім вони почали забирати сили зі Сходу, але не полишали головної мети - Покровська ... Я можу тільки подякувати нашим воїнам за Курську операцію. Я вважаю, що вона своє завдання виконала", - зазначив Зеленський.

Ситуація на Курщині - що відомо

Як повідомляв Главред з посиланням на аналітиків ISW, ЗСУ знайшли спосіб уповільнити просування росіян в Курській області. Українські удари HIMARS завдають ворогу болючих втрат.

Також повідомлялося, що ЗСУ можуть вийти з Курщини в рамках угоди. Росія та Україна можуть провести обмін, вважає військовий аналітик Дмитро Снєгирьов.

Михайло Шейтельман, експерт з питань політики та військових дій, також прокоментував можливість обміну територіями між Україною та Росією. Зокрема, він відповів, чи може Україна добровільно віддати частину Курської області в обмін на виведення російських військ з Харківської області.

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