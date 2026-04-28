В Києві прогриміли вибухи, піднявся дим: є постраждалі і руйнування

Анна Косик
28 квітня 2026, 14:37оновлено 28 квітня, 15:24
Екстрені служби вже прямують на місця.
Атака на Киев
Уламки ворожих дронів впали в кількох районах Києва / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Головне:

  • Росіяни запустили дрони по Києву
  • Внаслідок атаки зафіксовано падіння уламків БпЛА
  • У столиці вже є постраждалий

Країна-агресорка Росія атакувала столицю безпілотниками. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко в Telegram.

В Шевченківському районі пошкоджено дах недобудови. В Соломʼянському районі уламки БпЛА впали на територію цвинтаря.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у Шевченківському районі впали уламки БпЛА. Внаслідок цього сталося зіткнення автівок на одній із вулиць. За попередніми даними медиків, є один постраждалий.

"Також уламки впали на дах недобудови в Шевченківському районі, спричинивши пожежу. Екстрені служби прямують на місця", - додав він.

В Києві прогриміли вибухи, піднявся дим: є постраждалі і руйнування
Скріншот з телеграм-каналу Главред

Відео наслідків атаки на Київ можна побачити у нашому телеграм-каналі за посиланням.

О 14:48 Кличко оновив інформацію щодо постраждалого. Медики госпіталізували його в Шевченківському районі. З'ясувалося, що внаслідок вибуху через падіння БпЛА на пішохода наїхала легкова автівка.

В ДСНС підтвердили, що через російську атаку БпЛА зафіксовані влучання та падіння уламків у 2 районах столиці. У Шевченківському районі рятувальники ліквідували два незначні осередки загоряння. У Солом’янському районі сталося займання сміття, яке наразі ліквідоване.

  • Наслідки атаки РФ на Київ 28 квітня
    Наслідки атаки РФ на Київ 28 квітня фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Київ 28 квітня
    Наслідки атаки РФ на Київ 28 квітня фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Київ 28 квітня
    Наслідки атаки РФ на Київ 28 квітня фото: t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки РФ на Київ 28 квітня
    Наслідки атаки РФ на Київ 28 квітня фото: t.me/dsns_telegram

"На місцях працюють рятувальники. Інформація оновлюється. Повідомлення щодо постраждалих не надходили", - йдеться у повідомленні.

Станом на 15:12 Кличко заявив, що у Солом'янському районі столиці ще одному постраждалому медики надали допомогу на місці. А в Шевченківському районі на ще одній локації виявили уламки БпЛА на відкритій території.

Нагадаємо, Главред писав, що ввечері 27 квітня та в ніч на вівторок, 28 квітня, російські окупаційні війська завдали ударів по Сумах, пошкодивши будинки, магазин, автостоянку.

В Києві прогриміли вибухи, піднявся дим: є постраждалі і руйнування
Суми / Інфографіка: Главред

Раніше, в ніч на 27 квітня Росія здійснила масовану атаку на житлові квартали та цивільну інфраструктуру Одеси. За медичною допомогою звернулися 10 осіб, зокрема, двоє дітей.

Напередодні, вранці 26 квітня російські війська атакували Чернігів ударними БПЛА. Внаслідок атаки у житлових районах міста спалахнули пожежі, а один із дронів вибухнув поблизу багатоповерхового будинку.

Про персону: Тимур Ткаченко

Тимур Ткаченко - український державний діяч азербайджанського походження, начальник Київської міської військової адміністрації з 31 грудня 2024 року, заступник Міністра розвитку громад та територій України (27.09.2024 — до 31.12. 2024), член Наглядової ради Укрпошти, колишній заступник міністра стратегічних галузей промисловості (15.08.2023 — 10.09.2024), колишній директор Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської державної адміністрації (КМДА), пише Вікіпедія.

