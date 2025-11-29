Рус
Україна проведе "вирішальні" переговори зі США: в ЗМІ розкрили дату і місце

Руслана Заклінська
29 листопада 2025, 23:09оновлено 29 листопада, 23:50
Делегацію України очолить Рустем Умєров.
США і Україна проведуть нові переговори / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse

Головне:

  • 30 листопада у Флориді відбудеться зустріч України та США
  • Сторони обговорять мирний план
  • США на представлятимуть Марко Рубіо, Стів Віткофф та Джаред Кушнер

У неділю, 30 листопада, відбудеться чергова зустріч між представниками України та США щодо плану припинення російсько-української війни. Переговори пройдуть у Флориді. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на неназваного чиновника.

США на цих перемовинах представлятимуть державний секретар Марко Рубіо, спецпосланець Трампа Стів Віткофф та зять американського президента Джаред Кушнер. Деталі порядку денного наразі не розкриваються.

З українського боку делегацію очолить секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров, як раніше повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, на цій зустрічі очікується, що результати попередніх перемовин будуть "остаточно узгоджені".

У виданні підкреслюють, що Україна перебуває під значним тиском Вашингтона, який вимагає погодитися на умови мирної угоди. Водночас агентство зазначає, що президент Зеленський зараз "опинився в найскладнішій політичній і військовій ситуації з часів початку російського вторгнення в 2022 році".

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Який найгірший варіант щодо мирного плану - прогноз політолога

Російський політолог Дмитро Орєшкін вважає, що у президента РФ Володимира Путіна бракує політичної гнучкості та ресурсів для ухвалення узгодженого з США мирного плану щодо України.

"У цьому вузькому коридорі для Путіна виникає проблема. Він скаже: "Ні, товаришу Трамп (президент США Дональд Трамп, - ред.), ось ці 19 пунктів нас не влаштовують". Формально це скаже Пєсков або хто-небудь ще, але сенс буде таким. І тоді виникає проблема для самого Трампа. Що далі? Чи скаже він: "Ну гаразд, Путіну протиснути не зміг - іду займатися Бангладеш або Тайванем, там мене поважають"? А тут що? Тоді виникає найгірший варіант", - зазначив він.

Орєшкін прогнозує, що в найгіршому варіанті США залишать Україну та Росію "наодинці", а Західна Європа автоматично отримує ключову роль. На думку Орєшкіна, для США це стане серйозним ударом й фактичним визнанням некомпетентності. Проте Трампу навряд чи дозволять "піти з теми" українського врегулювання через великий суспільний резонанс.

Мирний план і переговори з США - останні новини

Нагадаємо, 27 листопада колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна та США продовжать роботу над планом завершення війни цього тижня. Делегації розвиватимуть результати попередніх переговорів у Женеві.

Також 28 листопада речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що США передали Росії "основні параметри" мирного плану, погодженого за результатами переговорів Києва та Вашингтона в Женеві. За його словами, "нюанси" щодо "міжнародного визнання рішень з українського врегулювання" буде визначено під час переговорів.

Як повідомляв Главред, 29 листопада президент Зеленський затвердив склад делегації України для переговорів зі США, міжнародними партнерами та РФ щодо досягнення миру. Головою делегації призначено секретаря РНБО Рустема Умєрова.

Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

