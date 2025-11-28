РФ і США готуються до переговорів у Москві: Пєсков підтвердив передачу мирного плану

"Нюанси" міжнародного визнання рішень щодо "українського врегулювання" обговорюватимуться на переговорах.

Пєсков заявив про отримання від США мирного плану / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України

Коротко:

США передали Росії "основні параметри" мирного плану

Переговори щодо деталей відбудуться наступного тижня в Москві

Кремль відмовляється розкривати деталі публічно

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Сполучені Штати Америки передали Росії "основні параметри" мирного плану, узгодженого за результатами переговорів Києва і Вашингтона в Женеві.

"Основні параметри було передано. Наступного тижня буде в Москві розмова", - цитує Пєскова російське пропагандистське агентство Інтерфакс.

У Кремлі пообіцяли "своєчасно повідомити про візит Стіва Віткоффа".

За словами Пєскова, "нюанси" щодо "міжнародного визнання рішень з українського врегулювання" буде визначено під час переговорів.

"Хто має визнати територіальні реалії між Росією та Україною, визначать на переговорах. Ми не хочемо забігати вперед і вести обговорення в такому публічному мегафонному форматі, вважаємо це неправильним", - додав речник Кремля.

Пєсков не став конкретизувати слова Путіна про те, чи повинні ЗСУ покинути тільки Донбас або також Запорізьку та Херсонську області, щоб Росія нібито припинила свої бойові дії.

"Усі деталі ми зараз не будемо називати. Президент (РФ - ред.) до цього вчора закликав. Все це буде обговорюватися", - зазначив він.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, 27 листопада глава РФ Володимир Путін погодився працювати над американським планом закінчення війни і назвав умову завершення бойових дій проти України.

За його словами, бойові дії можуть бути зупинені тільки за умови, що українські сили залишать контрольовані ними райони.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не існує жорстких часових рамок для укладення мирної угоди між Україною та Росією. За його словами, головна мета - припинення вбивств, а не дотримання календарних дат.

Також Трамп головну поступку з боку РФ.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна не поступатиметься своїми територіями заради миру. За його словами, зараз Україна готова обговорювати лише визначення лінії розмежування територій.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Чому Путіну не вигідне завершення війни: думка експерта

Російський політолог Дмитро Орєшкін вважає, що завершення війни стане для глави РФ Володимира Путіна куди більш серйозним випробуванням, ніж її продовження. Із закінченням бойових дій зникає "наркотик", який дозволяв Кремлю консолідувати громадську думку на тлі мілітаристської риторики.

За його словами, якщо війна закінчиться, то до порядку денного повернуться питання зарплат, цін, робочих місць, свободи пересування, доступи до інформації, якості медицини та освіти.

"І з'ясовується, що після війни справи у Путіна значно гірші, ніж до", - сказав Орєшкін в інтерв'ю Главреду.

