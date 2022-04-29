Загроза ударів зберігається: Білорусь перевіряє авіацію та ППО на кордоні

Білоруські армійці знаходяться в прикордонній зоні. Водночас перевірка Військово-Повітряних сил країни підтверджує загрозу ракетно-бомбових ударів по Україні.
На кордоні з Білоруссю зберігається загроза авіаударів - там військові перевіряють авіацію і ППО і зберігається значна кількість військ, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ в Facebook ввечері в п'ятницю, 29 квітня.
Білоруські армійці знаходяться в прикордонній зоні. Водночас перевірка Військово-Повітряних сил країни підтверджує загрозу ракетно-бомбових ударів по Україні.
"На Волинському і Поліському напрямках певні підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення ділянки українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях. Зазначалося проведення перевірки готовності авіаційної компоненти чергових сил і засобів системи протиповітряної оборони Республіки Білорусь", – йдеться в повідомленні.
Війна в Україні
У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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