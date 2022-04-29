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У результаті ворожого обстрілу в Чугуєві спалахнула масштабна пожежа

29 квітня 2022, 19:26

За інформацією пресслужби ДСНС Харківської області, вогонь поширився щонайменше на 1000 квадратних метрів.

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У Чугуєві спалахнула пожежа через обстріл / Фото: facebook.com/pg/MNSLVIV

Російські війська в п'ятницю, 29 квітня, здійснили ракетний обстріл міста Чугуїв в Харківській області. У результаті почалася пожежа в господарських приміщеннях. Про це повідомляє Суспільне.

За інформацією прес-служби ДСНС Харківської області, вогонь поширився щонайменше на 1000 квадратних метрів.

Рятувальники намагаються ліквідувати загоряння.

Поранених і загиблих в результаті загоряння, за попередніми даними, немає.

Війна в Україні

У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що схвалив рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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