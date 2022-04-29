У результаті ворожого обстрілу в Чугуєві спалахнула масштабна пожежа

У Чугуєві спалахнула пожежа через обстріл / Фото: facebook.com/pg/MNSLVIV

Російські війська в п'ятницю, 29 квітня, здійснили ракетний обстріл міста Чугуїв в Харківській області. У результаті почалася пожежа в господарських приміщеннях. Про це повідомляє Суспільне.

За інформацією прес-служби ДСНС Харківської області, вогонь поширився щонайменше на 1000 квадратних метрів.

Рятувальники намагаються ліквідувати загоряння.

Поранених і загиблих в результаті загоряння, за попередніми даними, немає.