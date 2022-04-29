У результаті ворожого обстрілу в Чугуєві спалахнула масштабна пожежа

За інформацією пресслужби ДСНС Харківської області, вогонь поширився щонайменше на 1000 квадратних метрів.
Російські війська в п'ятницю, 29 квітня, здійснили ракетний обстріл міста Чугуїв в Харківській області. У результаті почалася пожежа в господарських приміщеннях. Про це повідомляє Суспільне.
За інформацією прес-служби ДСНС Харківської області, вогонь поширився щонайменше на 1000 квадратних метрів.
Рятувальники намагаються ліквідувати загоряння.
Поранених і загиблих в результаті загоряння, за попередніми даними, немає.
Війна в Україні
У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що схвалив рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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