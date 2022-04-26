Війська Росії у Придністров'ї перевели в режим повної боєготовності - Генштаб ЗСУ

Росія мобілізувала свої війська у Придністров'ї / Reuters

Російські війська в окупованому РФ Придністров'ї приведені в стан повної бойової готовності. Силові структури перевели на посилений режим несення військової служби. Про це заявили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Згідно оперативних даними Генштабу на 18:00 26 квітня, військові підрозділи Росії на території так званої "Придністровської Молдавської Республіки" приведені в стан повної бойової готовності. На посиленому режимі несення військової служби і силові структури, які знаходяться в анклаві.читайте такожРосія готує ракетний удар по Придністров'ю - українська розвідка

"На території Придністровського регіону Республіки Молдова, підрозділи оперативної групи російських військ приведені у бойову готовність "Повна", силові структури переведені на посилений режим несення служби", - підкреслили в Генштабі.

Ситуація у Придністров'ї

У захопленому Росією Придністров'ї 25 квітня сталися вибухи. Вони були зафіксовані в будівлі "Міністерства державної безпеки" "Придністровської Молдавської Республіки" (захоплена Росією територія Молдови, - ред.).

У Головному управлінні розвідки Міноборони України зробили заяву про те, що це провокація ФСБ. Під обстрілом опинилася й філія російської Федеральної служби безпеки у "ПМР". Як стверджують в українській розвідці, Росія може влаштувати інші теракти у Тирасполі та на інших захоплених територіях.

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Наступного дня, 26 квітня, трапився вибух у селищі Маяк Григоріопольського району в Придністров'ї. Стався вибух ретрансляційних вишок. У підсумку були виведені з ладу 2 потужні антени, які транслювали радіостанції з Росії.

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