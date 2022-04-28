Начальник Генштабу РФ Герасимов особисто прибув до Ізюму командувати війною – ЗМІ

Начальник Генштабу РФ Герасимов особисто прибув до Ізюму командувати війною/ cont.ws

Начальник Генерального штабу збройних сил Росії генерал Валерій Герасимов прибув до пункту управління російськими військами поблизу Ізюма на Харківщині, щоб особисто командувати війною.

Про це повідомляє українське видання Defense Express із посиланням на власні джерела. У виданні зазначають, що такий поворот подій може вказувати на те, що справи в російської армії йдуть не дуже добре.

Зазначається, що Герасимов повинен керувати операціями стратегічного рівня, а не оперативно-тактичного. Те, що він прибув керувати особисто на місці, може свідчити, що керівництво РФ хоче зосередитися на здобутті тактичних точкових перемог на Донбасі.

Раніше в Росії призначили очільника Південного військового округу генерала Олександра Дворнікова єдиним командувачем наступу на Україну. Проте прибуття Герасимова у польові пункти управління може вказувати на те, що призначення Дворнікова керувати війною не покращило стан справ в армії Росії.

Путін змінив командувача наступом на Україну

Раніше стало відомо, що російський диктатор змінив командувача наступом на Україну. Тепер операціями керує командувач Південного військового округу – генерал Олександр Дворніков, у якого великий досвід російських операцій в Сирії.

У США після цього попередили, що від нового командувача наступом на Україну варто очікувати нових жорстоких атак на мирних жителів, адже він вже став відомий такою поведінкою на інших театрах бойових дій, зокрема, у Сирії.

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