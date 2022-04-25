Навіщо окупанти б'ють по залізниці: відповідь Генштабу

Намагаються зруйнувати шляхи постачання військово-технічної допомоги від країн-партнерів. Для цього концентрують удари по залізничних вузлах.
У Генштабі пояснили, навіщо ворожі війська сьогодні наносили удари по залізниці.
Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, російські війська наносять ракетно-бомбові удари по об'єктах військової та цивільної інфраструктури, в тому числі із залученням стратегічних бомбардувальників, кораблів і підводних човнів. Намагаються зруйнувати шляхи постачання військово-технічної допомоги від країн-партнерів. Для цього концентрують удари по залізничних вузлах.
Раніше Главред писав про те, що вранці в понеділок, 25 квітня, по всій Україні, окрім Донецької та Херсонської областей та АР Крим, була оголошена повітряна тривога. У низці областей лунали вибухи та стались маштабні пожежі.
Вибухи на Вінниччині
Зокрема, у Вінницькій області в районі Жмеринки приблизно о 8: 20 пролунали кілька вибухів. За словами місцевих жителів, їх було три. У тій стороні, звідки пролунали вибухи, незважаючи на похмуру погоду, було видно, що піднімається дим.
Пізніше у Вінницькій міськраді підтвердили, що на території області прогриміли кілька вибухів.
Влада закликала жителів не робити ніяких фото з місця події, зберігати спокій і залишатися в укриттях.
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