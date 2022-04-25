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Навіщо окупанти б'ють по залізниці: відповідь Генштабу

25 квітня 2022, 19:58

Намагаються зруйнувати шляхи постачання військово-технічної допомоги від країн-партнерів. Для цього концентрують удари по залізничних вузлах.

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У Генштабі назвали причину обстрілів залізниці / фото Генштабу ЗСУ

У Генштабі пояснили, навіщо ворожі війська сьогодні наносили удари по залізниці.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, російські війська наносять ракетно-бомбові удари по об'єктах військової та цивільної інфраструктури, в тому числі із залученням стратегічних бомбардувальників, кораблів і підводних човнів. Намагаються зруйнувати шляхи постачання військово-технічної допомоги від країн-партнерів. Для цього концентрують удари по залізничних вузлах.

Раніше Главред писав про те, що вранці в понеділок, 25 квітня, по всій Україні, окрім Донецької та Херсонської областей та АР Крим, була оголошена повітряна тривога. У низці областей лунали вибухи та стались маштабні пожежі.

Вибухи на Вінниччині

Зокрема, у Вінницькій області в районі Жмеринки приблизно о 8: 20 пролунали кілька вибухів. За словами місцевих жителів, їх було три. У тій стороні, звідки пролунали вибухи, незважаючи на похмуру погоду, було видно, що піднімається дим.

Пізніше у Вінницькій міськраді підтвердили, що на території області прогриміли кілька вибухів.

Влада закликала жителів не робити ніяких фото з місця події, зберігати спокій і залишатися в укриттях.

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