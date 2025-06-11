Вдарити FPV вдалося не скрізь: відомі нові деталі операції Павутина

Удар планувався по п'яти російських аеродромах. На далекому сході РФ реалізувати операцію не вдалося.

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Стали відомі нові деталі операції Павутини / Колаж: Главред, фото: СБУ

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Як готували та реалізували операцію Павутина

Хто керував операцією в тилу ворога

Служба безпеки України оприлюднила нове відео про спецоперацію Павутина, за результатами якої вдалося вразити 41 військовий літак на чотирьох російських аеродромах.

Як передає пресслужба СБУ, ця спецоперація стала відповіддю на масовані ракетні обстріли українських міст, лікарень та енергетичної інфраструктури.

відео дня

Задумом безпосередньо керував голова СБУ Василь Малюк за дорученням президента Володимира Зеленського, а підготовка спецоперації проходила в умовах максимальної секретності.

Удар планували по аеродромах "Оленья" (північ Росії), "Іваново", "Дягілєво" (центральна частина РФ), "Бєлая" (південна РФ) і "Українка" (дальній схід РФ).

"Таким чином "Павутина" СБУ повинна була обплутати всю Росію. На чотирьох аеродромах, крім далекосхідного, вдалося реалізувати задумане", - ідеться в повідомленні.

Операція Павутина / Фото: СБУ

Спочатку СБУ переправила до Росії fpv-дрони, а згодом - модульні дерев'яні будиночки. Уже на території Росії дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених у вантажних авто. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли вражати російські бомбардувальники.

Операція Павутина / Фото: СБУ

"Відповідно до законів і звичаїв війни ми відпрацювали абсолютно законні цілі - військові аеродроми та авіацію, яка бомбить наші мирні міста. Тому з нашого боку відбувається реальна демілітаризація Росії", - підкреслив Малюк.

"СБУ б'є і буде бити ворога навіть там, де він вважає себе недосяжним. Ми працюємо над тим, щоб здивувати його новими сюрпризами. Не менш болючими, ніж операція Павутина", - додав голова СБУ.

На опублікованих кадрах видно хронологію подій, як саме готували та реалізували одну з наймасштабніших атак у глибокому тилу ворога.

Дивіться відео - СБУ опублікувала нові кадри операції Павутина:

Операція Павутина - головне

Як повідомляв Главред, 1 червня Україна провела спецоперацію в тилу РФ, вразивши цілі на аеродромах РФ "Бєлая", "Дягілєво", "Оленя" та "Іваново".

Там базувалася стратегічна авіація держави-агресора, яка регулярно обстрілює мирні українські міста.

Орієнтовна вартість техніки, ураженої за результатами спецоперації Служби безпеки Павутина, перевищує 7 мільярдів доларів США.

Загальні втрати авіації противника становлять 41 одиницю, серед яких літаки "А-50", "Ту-95", "Ту-22", "Ту-160", а також "Ан-12" та "Іл-78".

Операція Павутина - що відомо / Інфографіка: Главред ​

Операцію охрестили "Російським Перл-Харбором". СБУ показала найяскравіші кадри операції Павутина.

За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, після операції Павутина Росія протягом тривалого часу не зможе здійснювати масовані ракетні обстріли по українських територіях.

Директор компанії Defense Express Сергій Згурець заявив, що було уражено, зокрема, і літаки дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50. Наслідки цієї атаки можуть виявитися навіть серйознішими, ніж удари по стратегічній авіації Росії.

Спецпредставник президента США по Україні та Росії Кіт Келлог заявив, що операція СБУ підвищила ризик ескалації конфлікту. США намагаються цьому запобігти.

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