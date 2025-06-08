РФ будує укриття для літаків на 14 авіабазах після 'Павутини': знімки супутника

Після успішної операції СБУ "Павутина" Росія почала активно зміцнювати авіаційну інфраструктуру.

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Росія намагається захистити літаки від ударів у Криму та на своїх аеродромах / Колаж: Главред, фото: wikipedia.org, x.com/DefMon3

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Після операції СБУ "Павутина" РФ зміцнює захист своєї авіаційної інфраструктури

Будуються укриття для літаків на щонайменше 14 авіабазах

Укриття зводять на авіабазах у окупованому Криму та на території Росії

Після успішної операції СБУ, яка завдала серйозної шкоди стратегічній авіації РФ, російське військове командування почало активно працювати над посиленням захисту своєї авіаційної інфраструктури. Для літаків на щонайменше 14 авіабазах будуються спеціальні укриття. Про це повідомив OSINT-аналітик Def Mon в X (Twitter).

Укриття фіксуються як на тимчасово окупованих територіях України, так і на авіабазах у межах Російської Федерації.

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На тимчасово окупованій території Криму укриття будуються на авіабазі у Кіровському, Севастополі (аеродром Бельбек), Гвардійському і Саках. На території Росії споруди для захисту літаків фіксуються на таких базах:

Єйськ (Краснодарський край),

Кримськ (Краснодарський край),

Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край),

Ханська (Республіка Адигея),

Міллерово (Ростовська область),

Ахтубінськ (Астраханська область),

Борисоглібськ (Воронезька область),

Курськ,

Липецьк,

Енгельс (Саратовська область) — стратегічна авіабаза, де базуються бомбардувальники Ту-95 та Ту-160.

На супутникових знімках можна побачити процес активного будівництва нових укриттів. Укриття можуть частково зменшити ефективність атак, проте не гарантують повного захисту від сучасної високоточної зброї.

Операція "Павутина" / Інфографіка: Главред

Знищення російських літаків - новини за темою

Нагадаємо, тиждень тому Служба безпеки України провела масштабну та історичну операцію під назвою "Павутина", яка стала безпрецедентним ударом по стратегічній авіації Росії. Підготовка до цієї спецоперації тривала понад півтора року.

У рамках цієї комплексної атаки безпілотники СБУ вразили чотири російські військові аеродроми, на яких базуються стратегічні бомбардувальники та інші літаки, що використовуються для нанесення ракетних ударів по території України.

За попередніми оцінками, у ході операції було уражено 41 літак різних типів.

Як повідомляв Главред, 7 червня Повітряні сили ЗСУ збили російський винищувач Су-35 у Курській області. Це сучасний багатоцільовий бойовий літак, який використовується для супроводу бомбардувальників, перехоплення повітряних цілей та нанесення ударів по наземних об'єктах.

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Що відомо про літак Ту-95? Ту-95 (проект "95", виріб "В", за кодифікацією НАТО: Bear – "Ведмідь") – радянський і російський турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець. Ту-95 та його модифікації дотепер – єдиний у світі серійний бомбардувальник та ракетоносець з турбогвинтовими двигунами. Був радянським символом забезпечення військово-стратегічного паритету у холодній війні. Залишається на службі як носій крилатих ракет, у тому числі таких, як Х-101, завдяки більш низькій витраті палива, ніж у реактивних літаків, а головне – більшій скритності від супутників SBIRS, здатних спостерігати за великими стратегічними бомбардувальниками з реактивними двигунами з вихлопів з останніх. Ту-95МС, що становить кістяк стратегічної авіації Росії, є носієм крилатих ракет Х-55. В даний час на плановій основі відбувається модернізація Ту-95МС. Спеціально під нові ракети на Ту-95МС збільшено бомбовий відсік, а також встановлено вісім зовнішніх балок, на які можна підвісити до 16 крилатих ракет Х-101, пише Вікіпедія.

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