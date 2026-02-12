Рус
Україна завдала рекордного удару по Росії - по чому вдалось влучити і де

Юрій Берендій
12 лютого 2026, 15:22
Сили оборони уразили Ухтинський НПЗ, який належить до структури "Лукойлу" та відіграє важливу роль у забезпеченні паливом російські окупаційні війська.
  Сили оборони змогли уразити Ухтинський НПЗ за 1750 кілометрів від кордону з Україною
  Наслідки атаки уточнюються

Сили борони України завдали рекордного за дальністю удару по Україні. Генеральний штаб ЗСУ повідомив про ураження Ухтинського нафтопереробного заводу в місті Ухта Республіки Комі, що розташований приблизно за 1750 кілометрів від українського кордону.

За даними Генштабу, 12 лютого в межах системних дій, спрямованих на послаблення воєнно-економічного потенціалу Росії, підрозділи СБУ разом з іншими складовими Сил оборони завдали удару по цьому об’єкту.

"Відстань від державного кордону України становить 1750 кілометрів. За попередньою інформацією, після ураження виникла пожежа на технологічній ділянці АВТ та установці вісбрекінгу. Основна мета установки вісбрекінгу — знизити в'язкість сировини для отримання товарного мазуту та додаткових легких фракцій (бензин, газойль), - йдеться у повідомленні.

В Генштабі наголосили, що Ухтинський НПЗ входить до структури ПАТ "Лукойл" і переробляє близько 4,2 мільйона тонн нафти на рік. Підприємство виробляє автомобільний і прямогонний бензин, дизельне паливо, мазут та вакуумний газойль.

"Завод задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії. Масштаби завданих збитків уточнюються", - резюмували в Генштабі.

Дрон Лютий инфографика
Дрон "Лютий" / Інфографіка: Главред

Як українські удари впливають на російську нафтопереробну галузь - думка експерта

Як раніше писав Главред, Україна вже понад рік завдає ударів по російських нафтопереробних заводах, які є однією з ключових галузей економіки країни-агресора.

За словами військового експерта та колишнього співробітника СБУ Івана Ступака, у разі системного продовження таких атак рано чи пізно може настати переломний момент. Він зазначає, що Україна здатна серйозно послабити російську нафтову сферу, а результат залежатиме від кількості дронів і ракет, які матимуть українські сили.

"Українські удари дійсно можуть якщо не поховати російську нафтову галузь, то поставити її на коліна або в позицію літери "z", яку в Росії дуже люблять, тим самим позбавивши РФ великої кількості доходів. Чому я говорю тільки про здатність поставити на коліна? Тому що за Уралом розташована величезна кількість нафтопереробних заводів, які теж можуть виробляти паливо" - пояснює Ступак.

Карта розташування російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Удари вглиб Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 12 лютого в Волгоградській області Росії пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляли в соцмережах про потужну пожежу поблизу військового об’єкта, а також про вибухи в Тамбовській області. У Волгоградській області під удар потрапив арсенал Головного ракетно-артилерійського управління російської армії неподалік селища Котлубань, де виникла масштабна пожежа та розпочалася детонація боєприпасів. Губернатор регіону Андрій Бочаров заявив, що через загрозу вибухів під час ліквідації пожежі було оголошено евакуацію місцевих жителів.

Пізніше Сили оборони України підтвердили ураження арсеналу ГРАУ Міністерства оборони РФ, а також оборонного підприємства і складів боєприпасів противника. Про це 12 лютого повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, зазначивши, що для ударів, зокрема, застосовувалися ракети "Фламінго".

Крім того, у ніч на 9 лютого українські сили здійснили серію результативних атак по військових об’єктах РФ як на тимчасово окупованих територіях, так і на території самої Росії. За даними Генштабу, внаслідок операції було уражено важливий пункт управління противника та знищено значні запаси його безпілотників.

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

