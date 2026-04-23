Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

В РФ небо затягнуло чорним димом: дрони СБУ завдали нищівного удару по НПС

Руслана Заклінська
23 квітня 2026, 14:26
Величезні стовпи густого чорного диму здійнялися над Нижньогородською областю.
СБУ уразила нафтоперекачувальну станцію в РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

  • СБУ атакувала нафтоперекачувальну станцію "Горький" у РФ
  • Пошкоджено резервуари, виникла велика пожежа
  • Об’єкт є ключовим для транспортування нафти

У ніч на 22 квітня СБУ атакувала нафтоперекачувальну станцію "Горький" у населеному пункті Мєшиха Нижньогородської області РФ. Виникла масштабна пожежа. Про це повідомило УНІАН, посилаючись на джерела у спецслужбі.

За даними співрозмовників видання в СБУ, станція є важливою частиною нафтотранспортної системи РФ і входить до структури "Транснефть – Верхняя Волга". Вона забезпечує транспортування нафти магістральними трубопроводами, зокрема в напрямку Сургут – Горький – Полоцьк, а також постачання сировини на НПЗ "Лукойл" у Кстово.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки безпілотників Центру спецоперацій "Альфа" СБУ пошкоджено три резервуари з нафтою. На території об’єкта виникла пожежа площею близько 20 тисяч квадратних метрів.

НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

"Ураження таких системоутворюючих станцій створює серйозні перебої в логістиці постачання нафти всередині РФ. Порушується робота магістральних трубопроводів, знижується ефективність переробки на НПЗ та зростають витрати на транспортування. У підсумку це безпосередньо впливає на доходи російського бюджету, які використовуються для фінансування війни проти України", - зазначило джерело в СБУ.

Відео пожежі в РФ / Фото: скріншот

Відео наслідків атаки дивіться у нашому телеграм-каналі за посиланням.

Як повідомляв Главред, 11 квітня Генеральний штаб ЗСУ повідомив про ураження нафтобази "Гвардійська" в тимчасово окупованому Криму та нафтоперекачувальної станції "Кримська" в Краснодарському краї РФ. Окремо зафіксовано удари по логістичних та військових об’єктах у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Також у ніч на 18 квітня Сили оборони України завдали ударів по чотирьох важливих об’єктах нафтопереробної інфраструктури Росії. Під удар потрапили нафтопереробні заводи "Новокуйбишевський" і "Сизранський" у Самарській області, нафтоналивний термінал РПК-Высоцк "Лукойл-2" у Ленінградській області та нафтоперекачувальна станція "Тихорєцьк" у Краснодарському краї.

Крім цього, у ніч на 19 квітня бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Привиди" уразили два великі десантні кораблі РФ у тимчасово окупованому Криму — "Ямал" і "Микола Фільченков".

Читайте також:

Про джерело: УНІАН

Українське Незалежне Інформаційне Агентство Новин - перше в Україні та найбільше незалежне інформаційне агентство, яке було засновано 1993 року, лідер серед новинних медіа країни. Виробляє новини трьома мовами: українською, російською та англійською. Новини поширює їх через платну закриту передплату, розсилки дайджестів, добірки анонсів, а також інформаційний портал.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії СБУ війна Росії та України
Більше
Новини Києва
Погода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Великдень 2026
Чи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паскиЧому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилин
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини РівногоНовини ОдесиНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти