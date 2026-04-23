В РФ небо затягнуло чорним димом: дрони СБУ завдали нищівного удару по НПС

Коротко:
- СБУ атакувала нафтоперекачувальну станцію "Горький" у РФ
- Пошкоджено резервуари, виникла велика пожежа
- Об’єкт є ключовим для транспортування нафти
У ніч на 22 квітня СБУ атакувала нафтоперекачувальну станцію "Горький" у населеному пункті Мєшиха Нижньогородської області РФ. Виникла масштабна пожежа. Про це повідомило УНІАН, посилаючись на джерела у спецслужбі.
За даними співрозмовників видання в СБУ, станція є важливою частиною нафтотранспортної системи РФ і входить до структури "Транснефть – Верхняя Волга". Вона забезпечує транспортування нафти магістральними трубопроводами, зокрема в напрямку Сургут – Горький – Полоцьк, а також постачання сировини на НПЗ "Лукойл" у Кстово.
За попередньою інформацією, внаслідок атаки безпілотників Центру спецоперацій "Альфа" СБУ пошкоджено три резервуари з нафтою. На території об’єкта виникла пожежа площею близько 20 тисяч квадратних метрів.
"Ураження таких системоутворюючих станцій створює серйозні перебої в логістиці постачання нафти всередині РФ. Порушується робота магістральних трубопроводів, знижується ефективність переробки на НПЗ та зростають витрати на транспортування. У підсумку це безпосередньо впливає на доходи російського бюджету, які використовуються для фінансування війни проти України", - зазначило джерело в СБУ.
Удари по об'єктах РФ - останні новини
Як повідомляв Главред, 11 квітня Генеральний штаб ЗСУ повідомив про ураження нафтобази "Гвардійська" в тимчасово окупованому Криму та нафтоперекачувальної станції "Кримська" в Краснодарському краї РФ. Окремо зафіксовано удари по логістичних та військових об’єктах у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.
Також у ніч на 18 квітня Сили оборони України завдали ударів по чотирьох важливих об’єктах нафтопереробної інфраструктури Росії. Під удар потрапили нафтопереробні заводи "Новокуйбишевський" і "Сизранський" у Самарській області, нафтоналивний термінал РПК-Высоцк "Лукойл-2" у Ленінградській області та нафтоперекачувальна станція "Тихорєцьк" у Краснодарському краї.
Крім цього, у ніч на 19 квітня бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Привиди" уразили два великі десантні кораблі РФ у тимчасово окупованому Криму — "Ямал" і "Микола Фільченков".
Про джерело: УНІАН
