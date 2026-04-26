'Мінус' три кораблі, МіГ-31 і ППО: бійці СБУ провели операцію у Криму

Коротко:
- Бійці СБУ провели успішну спецоперацію в Криму
- У результаті атаки уражено низку важливих військових цілей ворога
- Зокрема, під удар потрапили три військові кораблі
У ніч на 26 квітня бійці "Альфи" СБУ провели успішну спецоперацію на військово-морській базі Чорноморського флоту РФ у Севастополі, а також на військовому аеродромі "Бельбек" у Криму. Про це інформує Служба безпеки України.
Зазначається, що внаслідок ударів безпілотників СБУ уражено:
- великий десантний корабель ВМФ РФ "Ямал";
- великий десантний корабель ВМФ РФ "Фільченков";
- корабель-розвідник "Іван Хурс";
- навчальний центр ЧФ РФ "Лукомка";
- штаб радіотехнічної розвідки сил ППО;
- РЛС МР-10М1 "Мис-М1";
- літак МіГ-31 на аеродромі "Бельбек";
- техніко-експлуатаційну частину аеродрому "Бельбек".
Тимчасовий виконувач обов'язків голови СБУ Євген Хмара наголосив, що кожна така операція має чітку логіку.
"Ми методично знищуємо ключові елементи військової інфраструктури ворога — флот, авіацію, розвідку та ППО. Це не лише прямі втрати техніки, а й руйнування здатності ворога контролювати простір, прикривати свої сили та планувати нові атаки", - йдеться у повідомленні.
Він додав, що ця робота буде продовжуватися доти, доки Росія не припинить агресію проти України.
Операції ЗСУ - останні новини України
Як повідомляв Главред, упродовж доби 25 квітня та в ніч на 26 квітня Сили оборони України завдали серії ударів по стратегічних об'єктах нафтопереробки в глибокому тилу РФ, логістичних вузлах на окупованих територіях та дефіцитних системах ППО.
19 квітня ЗСУ ракетами "Нептун" атакували завод "Атлант Аеро" у Таганрозі. В результаті удару знищено кілька виробничих приміщень підприємства.
13 квітня та в ніч на 14 квітня Сили оборони України завдали ударів по низці об’єктів РФ. Уражено місця зберігання БПЛА та склади боєприпасів. Однією з найважливіших цілей став район аеропорту "Донецьк".
Про джерело: СБУ
Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".
