'Мінус' три кораблі, МіГ-31 і ППО: бійці СБУ провели операцію у Криму

СБУ знищують ключові елементи військової інфраструктури ворога.

Спецоперація СБУ в Криму

Коротко:

Бійці СБУ провели успішну спецоперацію в Криму

У результаті атаки уражено низку важливих військових цілей ворога

Зокрема, під удар потрапили три військові кораблі

У ніч на 26 квітня бійці "Альфи" СБУ провели успішну спецоперацію на військово-морській базі Чорноморського флоту РФ у Севастополі, а також на військовому аеродромі "Бельбек" у Криму. Про це інформує Служба безпеки України.

Зазначається, що внаслідок ударів безпілотників СБУ уражено:

великий десантний корабель ВМФ РФ "Ямал";

великий десантний корабель ВМФ РФ "Фільченков";

корабель-розвідник "Іван Хурс";

навчальний центр ЧФ РФ "Лукомка";

штаб радіотехнічної розвідки сил ППО;

РЛС МР-10М1 "Мис-М1";

літак МіГ-31 на аеродромі "Бельбек";

техніко-експлуатаційну частину аеродрому "Бельбек".

Тимчасовий виконувач обов'язків голови СБУ Євген Хмара наголосив, що кожна така операція має чітку логіку.

"Ми методично знищуємо ключові елементи військової інфраструктури ворога — флот, авіацію, розвідку та ППО. Це не лише прямі втрати техніки, а й руйнування здатності ворога контролювати простір, прикривати свої сили та планувати нові атаки", - йдеться у повідомленні.

Він додав, що ця робота буде продовжуватися доти, доки Росія не припинить агресію проти України.

Як повідомляв Главред, упродовж доби 25 квітня та в ніч на 26 квітня Сили оборони України завдали серії ударів по стратегічних об'єктах нафтопереробки в глибокому тилу РФ, логістичних вузлах на окупованих територіях та дефіцитних системах ППО.

19 квітня ЗСУ ракетами "Нептун" атакували завод "Атлант Аеро" у Таганрозі. В результаті удару знищено кілька виробничих приміщень підприємства.

13 квітня та в ніч на 14 квітня Сили оборони України завдали ударів по низці об’єктів РФ. Уражено місця зберігання БПЛА та склади боєприпасів. Однією з найважливіших цілей став район аеропорту "Донецьк".

