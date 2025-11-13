Путін змінив плани щодо Покровська і віддав новий наказ - що відомо

Російська пропаганда виправдовує відсутність успіхів на фронті, адже Сили оборони успішно стримують ворога на Покровському напрямку, вказав експерт.

Путін змінив плани щодо Покровська і віддав новий наказ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Міноборони РФ

Путін поставив новий дедлайн для окупації Покровська

Сили оборони України зламали попередні плани ворога

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін відтермінував дедлайн для окупації військами РФ українського міста Покровськ в Донецькій області. Про це в ефірі телеканалу "Ми-Україна" повідомив військовий оглядач Іван Тимочко.

Він зауважив, що російська сторона традиційно супроводжує свої дії масштабною пропагандою, однак нині замість демонстрації "успіхів" вона змушена виправдовуватися, чому її війська досі не змогли захопити Покровськ і Мирноград. Тимочко додав, що Путін уже був змушений перенести встановлені раніше терміни окупації цих населених пунктів майже на місяць.

"Це свідчення того, що Збройні сили зуміли і виконують надалі, наскільки це реально в таких важких умовах, оборону населених пунктів Покровськ, Мирноград і суміжних сіл і містечок, які знаходяться на цьому напрямку", - резюмує він.

Що чекає на Покровськ - думка експерта

Як писав Главред, Покровськ на Донеччині поступово втрачається. Про це заявив військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

Він нагадав, що понад рік Покровськ був однією з найгарячіших ділянок фронту. Коли російська армія підходила до міста у 2024 році, здавалося, що його оточать і швидко візьмуть. Проте пройшло 13 місяців — і кільця навколо міста так і не сформували.

Разом із тим, за словами Ступака, карта DeepState показує, що фактичного оточення немає, але існує вузький коридор шириною лише близько 5 км, який ще дає нашим військам можливість вийти з Покровська. Тож місто фактично втрачено — питання лише в тому, коли саме це станеться, на яких позиціях росіяни закріпляться і коли підуть далі.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Покровськ новини - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна опинилася у вкрай складній ситуації на Донеччині, де після тривалих і виснажливих боїв російські окупаційні війська намагаються встановити контроль над Покровськом. Як повідомляє Bloomberg, про це заявив президент України Володимир Зеленський, пояснивши рішення військового командування продовжувати оборону міста.

Основні бойові дії наразі зосереджені в Покровській агломерації, де російські сили намагаються оточити місто з кількох напрямків. За даними військового аналітика Олексія Гетьмана, на цьому напрямку противник сконцентрував близько 170 тисяч військових — майже чверть усієї своєї армії.

Водночас, за словами співзасновника Українського центру безпеки та співпраці Дмитра Жмайла, українські підрозділи, які тривалий час утримували один із автошляхів між Лисівкою та Новопавлівкою, ймовірно, були змушені відійти на нові позиції.

Про персону: Іван Тимочко Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

