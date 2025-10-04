Путін змінить свою позицію щодо війни: політолог назвав умову

Україна може кардинально змінити ставлення диктатора до ідеї продовження війни.

В України є важіль впливу на Путіна / Колаж: Главред, фото Міноборони РФ, kremlin.ru

Що сказав Чаленко:

Позиція Путіна щодо війни в Україні може змінитися

Росія не зможе захиститися від ударів України

Стан економіки Росії погіршується

Україна активізувала удари по стратегічно важливих об'єктах країни-агресорки Росії. Якщо вони стануть масованими, це може мати вплив на позицію кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів політолог, директор Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. За його словами, на це є вагома причина. Україна буде бити по тих об'єктах, які належать безпосередньо оточенню Путіна - олігархату, представники якого сьогодні зазнають дуже серйозних збитків.

"Така ситуація точно не йде шляхом виправлення, адже Російська Федерація не здатна захиститися від такої широкої географії застосування як українських дронів, так і вже частково українських ракет", - наголосив він.

Путін не зможе продовжувати війну без підтримки оточення

Політолог пояснив, що чим більше страждатиме оточення Путіна, тим проблематичнішим для диктатора може стати продовження ведення війни в Україні.

"Ми вже бачимо приклад – не лише Козак, який втратив посаду та виступив проти війни. Таких людей стане значно більше. До того ж треба враховувати, що вже зараз самі росіяни звітують про падіння нафтогазових доходів федерального бюджету на понад 10%. Це найнижчий показник протягом останніх п'яти років", - додав Чаленко.

Тож зараз всередині Росії зростає усвідомлення того, що їм "перерізають економічну пуповину". А без стійкої економіки війна стає просто неможливою.

Удари України вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за словами Володимира Зеленського, до цього часу ЗСУ використовували для ударів по Росії лише власну далекобійну зброю, проте після зустрічі з Трампом ситуація може змінитися.

Раніше керівник ЦПД Андрій Коваленко заявив, що Росія перетворилась на сировинний придаток Китаю та імпортер бензину. Це сталося завдяки українським ударам по НПЗ.

Напередодні стало відомо, що внаслідок українських ударів, енергетичний сектор Російської Федерації перебуває у критичному стані, стикаючись із системним провалом та дефіцитом потужностей, що вже досяг 25 ГВт.

Про персону: Ігор Чаленко Ігор Олегович Чаленко — український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року. Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно у медіа коментує перебіг війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.

