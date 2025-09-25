Рус
РФ різко зменшить військові витрати - Reuters

Ангеліна Підвисоцька
25 вересня 2025, 02:30
У РФ будуть підвищувати податки для того, щоб втримати економіку.
У РФ падає економіка / Колаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

У Росії вперше від початку війни будуть зменшені військові витрати. На тлі війни виник серйозний дефіцит військових витрат. Про це повідомляє Reuters.

Російський уряд вже затвердив новий проект бюджету на 2026 рік. У ньому з'явились оновлені дані щодо 2025 року, які прогнозують падіння економічного зростання до 1% з 4,3% минулого року.

У 2026 році витрати на національну оборону знизяться до 12,6 трильйонів рублів, тоді як минулого року вони були на рівні 13,5 трильйонів рублів. У 2025 році дефіцит оцінюють у 2,6% ВВП, що на 53% перевищує план і є рекордним показником від початку війни.

Мінфін Росії хоче підвищити ставку податку на додану вартість (ПДВ) із 20% до 22%. Очікується, що це нібито принесе 1,2 трильйон рублів додаткових доходів у 2026 році. Зростання податків буде спрямоване на фінансування оборони і безпеки.

РФ також хоче збільшити запозичення на 46%. Також планується підвищення податків на гральний бізнес. При цьому в РФ хочуть скасувати пільги для малого бізнесу.

Як Росія витримує санкційний тиск

Економіст Олег Пензін в інтерв'ю Главреду розповів, що основною причиною, чому досі не потерпає російська економіка сповна є те, що існують країни, які допомагають РФ обходити санкції. Наприклад, Китай практично повністю заміщає все те, що РФ не може отримати через обмеження.

"А те, чого не може виробляти Китай, він постачає Росії, знаходячи механізми обходу санкцій. Саме це не дає можливості санкціям працювати належним чином", - пояснив економіст.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на РФ / Інфографіка - Главред

Економіка Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що економіка країни-агресорки Росії зараз тримається на нафті, залишках резервів і на інерції. Економічні процеси мають інерційне підґрунтя – економіка не може рухнути за один день. Різкий обвал – це вже наслідок гострої кризи.

Раніше повідомлялося, що восени ситуація для російської економіки погіршиться, бо почнеться зростання цін на продукти харчування, і неможливо буде забезпечити деякі регіони продуктами.

Напередодні стало відомо, що Трамп навряд чи застосує економічні санкції проти Росії. Звичайно, якщо війна не зупиниться, він буде змушений щось робити, але навряд чи можна говорити про рішучі кроки.

Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

