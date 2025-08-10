Рус
Бійці ЗСУ досягли успіхів на важливому напрямку: у США розкрили деталі

Андрій Ганчук
10 серпня 2025, 09:56
2714
Сили оборони України проводять контратаки на Куп'янському напрямку.
ЗСУ, Куп'янський напрямок
ЗСУ другий день поспіль успішно контратакували на Куп'янському напрямку - ISW / Колаж: Главред, фото: 4-та ОТБ, DeepState

Коротко:

  • ЗСУ другий день поспіль контратакують у районі Куп'янська
  • У ЗСУ успіхи на північ від Куп'янська
  • Є певні "успіхи" і у ворога

Сили оборони України другий день поспіль проводять контратаки на Куп'янському напрямку в Харківській області. Бійцям вдалося добитися успіхів. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

Що відбувається на Куп'янському напрямку

У зведенні ISW ідеться про те, що згідно з кадрами геолокації, які було опубліковано 8 серпня, українським військам нещодавно вдалося не лише відбити атаки окупантів, а й просунутися на південний захід від Кіндрашівки (на північ від Куп'янська).

відео дня

Крім того, за даними аналітиків, бійці нещодавно просунулися на південний захід від Радьківки, яка також розташована на північ від Куп'янська.

Що планують окупанти

В Інституті вважають, що російські війська нещодавно досягли просування на північний захід і північ від Куп'янська. Вони, як і раніше, намагаються оточити й окупувати місто.

Коротко про Куп'янськ / Інфографіка: Главред
Коротко про Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Ситуація в районі Куп'янська - новини за темою:

Як повідомляв Главред, командир 429 окремого полку безпілотних систем Ахіллес Юрій Федоренко раніше заявив, що окупанти намагаються обійти Куп'янськ з північно-західної околиці. Завдання ворога - змусити ЗСУ залишити місто.

У Куп'янську через російські атаки зруйновано 95% інфраструктури, розповів начальник Куп'янської ДВА Андрій Бесєдін в ефірі телемарафону.

"Загалом 95% міста Куп'янськ зруйновано або пошкоджено. Все тримаємо. Є енергопостачання там, де це можливо зробити. Є газопостачання. На жаль, влучанням керованої авіаційної бомби пошкоджено водопровід", - додав чиновник.

Війська РФ "хочуть" навести переправи через Оскіл, щоб отримати можливість для оточення або штурму Куп'янська, зазначив представник ОТГ Харків Павло Шамшин. Утім, українська армія зриває такі "плани".

Інші новини:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ЗСУ Купянск війська Росії війна Росії та України Інститут вивчення війни Куп'янський напрямок
