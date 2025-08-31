Рус
Читати російською
У Путіна почали кампанію проти України: у США розкрили деталі

Андрій Ганчук
31 серпня 2025, 08:55
У Росії поширюють недостовірну інформацію про нібито успіхи окупантів на фронті.
Путін, війська РФ
У Росії намагаються показати Заходу, мовляв, неминучість своєї перемоги і "безглуздість" підтримки України / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Міноборони РФ

Коротко:

  • Росія намагається показати Заходу "неминучість перемоги" у війні
  • Військове керівництво РФ доповідає неправдиві відомості про ситуацію на фронті

Країна-окупант Росія проводить активну кампанію, метою якої є підрив морального духу українців і формування на Заході враження нібито неминучої "перемоги" загарбників і марності підтримки України. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни.

Які цілі Кремля

Кремль намагається переконати Захід у, мовляв, неминучій перемозі над Україною, пишуть в ISW.

відео дня

Для цього військове керівництво надає недостовірні дані про нібито успіхи окупаційних військ у війні.

"Кремль розпочав скоординовану інформаційну кампанію, демонструючи військову міць на полі бою, щоби вплинути на точку зору Заходу та хибно позиціонувати російську перемогу, як неминучу", - зазначають аналітики.

Що говорить військове керівництво окупантів

У якості прикладу аналітики взяли цитати очільника Генштабу Валерія Герасимова, який 30 серпня сказав, що окупанти з березня 2025 року, мовляв, захопили 3500 квадратних кілометрів території та 149 населених пунктів.

З березня на півночі Сумщини ворог нібито окупував 210 км2 і 13 населених пунктів. Росіяни, мовляв, контролюють 99,7% Луганської, 79% Донецької, 76% Херсонської та 74% Запорізької областей.

Крім того, як стверджує Герасимов, з березня 2025-го росіяни нібито захопили приблизно 50% Куп'янська, а також 10 населених пунктів на Лиманському напрямку.

Також, за словами Герасимова, з березня війська РФ нібито окупували п'ять населених пунктів у напрямку Великомихайлівки на Лиманському напрямку.

Що каже експерт

Росія може провести осінню наступальну операцію, вважає військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, ворог хоче вийти на адміністративні кордони Донецької області.

"Росія намагається осягнути неосяжне - створити великі "клешні", як у 2022-му і 2023 роках, особливо біля Лисичанська і Сєвєродонецька, де російські війська намагалися здійснити велике обхоплення нашого угруповання, у результаті їм довелося йти в лоб, напролом і з великими втратами захоплювати ці міста. Те ж саме росіяни хочуть зробити і зараз: вони хочуть через Лиман вийти на північні околиці Сєвєродонецька і з півдня, обійшовши Покровськ, вийти на кордон Донецької області і, таким чином, рухаючись із двох напрямків, виконати хоча б одне - мінімальне - політичне завдання, тобто захоплення Донецької області в її адміністративних кордонах", - додав Жданов.

Що відбувається на фронті - новини за темою:

Як повідомляв Главред, ситуація в районі Добропілля Донецької області для ворога серйозно погіршилася. За словами представника угруповання Дніпро Віктора Трегубова, там окупанти фактично потрапили в оточення.

Крім цього, Сили оборони звільнили Мирне поблизу Куп'янська. Ворога було вибито з позицій, звідки він міг контролювати трасу, яка веде до міста. Просування ЗСУ триває.

Війська РФ у районі Покровська зібрали понад 100 тисяч окупантів, сказав Трегубов. Однак ворожим силам не вдалося досягти значного просування. Жодної "швидкої перемоги" не відбулося.

Інші новини:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

ЗСУ війська Росії війна Росії та України Валерій Герасимов Інститут вивчення війни
Провал літнього наступу РФ: в Генштабі рознесли заяви Герасимова

Провал літнього наступу РФ: в Генштабі рознесли заяви Герасимова

11:43Війна
Росія може посилити удари по Україні найближчими тижнями: подробиці

Росія може посилити удари по Україні найближчими тижнями: подробиці

10:38Війна
РФ атакувала Чорноморськ: пошкоджено енергетичну інфраструктуру, деталі

РФ атакувала Чорноморськ: пошкоджено енергетичну інфраструктуру, деталі

09:04Україна
Гороскоп Таро на вересень 2025: Терезам - подарунок, Скорпіонам - робота, Стрільцям - крадіжка

Гороскоп Таро на вересень 2025: Терезам - подарунок, Скорпіонам - робота, Стрільцям - крадіжка

"Повернулися до нашої матері": зрадниця Повалій остаточно показала позицію

"Повернулися до нашої матері": зрадниця Повалій остаточно показала позицію

Зірки обіцяють гроші та бонуси: які ТОП-4 знаки зодіаку розбагатіють вже скоро

Зірки обіцяють гроші та бонуси: які ТОП-4 знаки зодіаку розбагатіють вже скоро

Війська РФ обходять одне з найбільш укріплених міст: боєць ЗСУ зробив заяву

Війська РФ обходять одне з найбільш укріплених міст: боєць ЗСУ зробив заяву

Таємниця століть розкрита — ось, чому саме Київ обрали центром Давньої Русі

Таємниця століть розкрита — ось, чому саме Київ обрали центром Давньої Русі

17:50

Реклама
