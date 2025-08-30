Українські військові загнали ворога у пастку: окупантів оточили і знищують

Доля російських підрозділів на одному з гарячих напрямків опинилася в руках ЗСУ.

Українські військові знищують живу силу противника / Колаж: Главред, фото: 95 ОДШБр, скрін з DeepState

Що сказав Трегубов:

Окупантів біля Добропілля оточили

Російські підрозділи, які опинилися в пастці, ліквідовують

Окупаційні війська країни-агресорки Росії кілька тижнів тому серйозно просунулися в районі Добропілля, що у Донецькій області. Однак станом на сьогодні, 30 серпня, ситуація для них суттєво погіршилась.

Як повідомив в етері телемарафону речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов, російські підрозділи, які знаходилися під Добропіллям, опинилися в оточенні.

Тепер українські військові, які вже відбили частину захоплених ворогом територій, ліквідовують окупантів, яких командування РФ фактично залишило у пастці.

"Принаймні зараз російські підрозділи, що пішли безпосередньо до Добропілля, ці "клішні краба" були відрізані та в оточенні. Тому їм там бути ще недовго", - наголосив Трегубов.

Добропілля / Інфографіка: Главред

Чому окупанти зазнали провалу біля Добропілля

Успішні дії Сил оборони України раніше прокоментував військовий оглядач Алля Абішев. За його словами, армія РФ опинилася в оточенні саме завдяки контратакам ЗСУ.

Українські військові оперативно відреагували на ситуацію та зупинили наступ ворога, відбивши низку населених пунктів на лінії Рубіжне – Золотий Колодязь – Веселе.

Ситуація на фронті - останні новини

Нещодавно повідомлялося, що російські окупаційні війська змогли просунутись на Дніпропетровщині та намагаються закріпитися в селах Запорізьке та Новогеоргіївка, де тривають запеклі бої.

Раніше Главред писав, що російські окупанти тиснуть одночасно на кількох напрямках, домагаючись прориву і виходу на Покровськ. Контроль над одним населеним пунктом ЗСУ втратили, під загрозою ще один.

Напередодні стало відомо, що українські військові мають успіхи в районі Покровська, що на Донеччині. Аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що зафіксовано просування ЗСУ на північний схід від міста.

Більше новин:

