Українські військові загнали ворога у пастку: окупантів оточили і знищують

Що сказав Трегубов:
- Окупантів біля Добропілля оточили
- Російські підрозділи, які опинилися в пастці, ліквідовують
Окупаційні війська країни-агресорки Росії кілька тижнів тому серйозно просунулися в районі Добропілля, що у Донецькій області. Однак станом на сьогодні, 30 серпня, ситуація для них суттєво погіршилась.
Як повідомив в етері телемарафону речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов, російські підрозділи, які знаходилися під Добропіллям, опинилися в оточенні.
Тепер українські військові, які вже відбили частину захоплених ворогом територій, ліквідовують окупантів, яких командування РФ фактично залишило у пастці.
"Принаймні зараз російські підрозділи, що пішли безпосередньо до Добропілля, ці "клішні краба" були відрізані та в оточенні. Тому їм там бути ще недовго", - наголосив Трегубов.
Чому окупанти зазнали провалу біля Добропілля
Успішні дії Сил оборони України раніше прокоментував військовий оглядач Алля Абішев. За його словами, армія РФ опинилася в оточенні саме завдяки контратакам ЗСУ.
Українські військові оперативно відреагували на ситуацію та зупинили наступ ворога, відбивши низку населених пунктів на лінії Рубіжне – Золотий Колодязь – Веселе.
Ситуація на фронті - останні новини
Нещодавно повідомлялося, що російські окупаційні війська змогли просунутись на Дніпропетровщині та намагаються закріпитися в селах Запорізьке та Новогеоргіївка, де тривають запеклі бої.
Раніше Главред писав, що російські окупанти тиснуть одночасно на кількох напрямках, домагаючись прориву і виходу на Покровськ. Контроль над одним населеним пунктом ЗСУ втратили, під загрозою ще один.
Напередодні стало відомо, що українські військові мають успіхи в районі Покровська, що на Донеччині. Аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що зафіксовано просування ЗСУ на північний схід від міста.
Про персону: Віктор Трегубов
Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч.
Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус.
Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності.
У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.
