Літній наступ РФ з тріском провалився: в ЗСУ розповіли про фіаско орди Путіна

Руслана Заклінська
31 серпня 2025, 00:19
На початку літньої кампанії ворог мав близько 110 тис. військових, зараз, за словами речника ОСУВ "Дніпро" їхня кількість зменшилася.
Літній наступ Росії провалився / Колаж: Главред, фото: 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, 37 окрема бригада морської піхоти

Ключові тези Трегубова:

  • Росіяни не досягли успіхів у районі Покровська, Часового Яру та Торецька
  • На початку літньої кампанії ворог мав близько 110 тисяч, зараз – приблизно 100 тисяч
  • Росія не є великою військовою державою та гегемоном

Російські війська, незважаючи на зосередження понад 100 тисяч військових, не змогли досягти помітних успіхів у районі Покровська. Аналогічна ситуація спостерігається й поблизу Часового Яру та Торецька. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

За його словами, на початку літньої кампанії в районі Покровська противник утримував приблизно 110 тисяч військових. Наразі ця кількість дещо зменшилася - до 100 тисяч.

"Щоб уявити масштаб цієї цифри, в більшості європейських країн такої армії просто немає… З усім тим літня компанія підходить до завершення. Попри дуже агресивні дії, на те, що в деяких моментах вдалося продавити українські позиції, ніякої швидкої перемоги росіян немає", - зазначив Трегубов.

Речник наголосив, що Покровськ залишається під контролем ЗСУ. Усі заяви Кремля про нібито захоплення Часового Яру чи Торецька залишилися "фантазіями російського диктатора Владіміра Путіна".

"Триває бій, для нас це вкрай важко тримати таку велику орду. Але з усім тим ми доводимо світу, що Росія не є ані великою військовою державою, ані військовим гегемоном", - додав Трегубов.

ОСУВ "Дніпро" / Інфографіка: Главред

У Росії припинення вогню можуть подати як перемогу

Путін наразі не хоче закінчувати війну в Україні. За словами політолога Володимира Фесенка, Росія могла б подати припинення вогню як "перемогу".

"Російська пропаганда припинення вогню може назвати перемогою, яка полягатиме в тому, що Росія здобула нові території, і в тому, що Україна не буде в НАТО (велика ймовірність, що американці на це погодяться)", - пояснив політолог.

За словами Фесенка, після війни РФ доведеться вирівнювати дисбаланс між військовою та цивільною економікою і проводити демобілізацію. Остаточне рішення про мир залежить лише від Путіна.

"Головне – це те, чи прийме Путін цей вибір, чи він залишиться фатально та маніакально зацикленим на війні проти України. Якщо Путін діятиме раціональніше, зокрема заради Трампа, шанс на припинення війни буде", - додав він.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, російські окупанти одночасно тиснуть на кількох напрямках, прагнучи прориву до Покровська. Боєць Сил оборони з позивним "Мучной" повідомив, що ЗСУ втратили контроль над одним населеним пунктом.

Також російські війська, які раніше просунулися під Добропіллям у Донецькій області, опинилися в оточенні. За словами речника оперативно-стратегічного угруповання "Дніпро" Віктора Трегубова, українські військові вже відбили частину захоплених територій і ліквідовують окупантів.

Крім цього, Сили оборони звільнили село Мирне біля Куп’янська на Харківщині. Росіян відкинули, інформації про поранених чи загиблих немає, військові просуваються далі.

Читайте також:

Про персону: Віктор Трегубов

Віктор Трегубов - український журналіст, блогер, публіцист і громадсько-політичний діяч.

Як журналіст працював у таких виданнях, як Вечірні вісті, Экономические известия, Газета 24, Главред і Дзеркало тижня. Також співпрацював із сайтом Слово і Діло та журналом Фокус.

Брав участь у Помаранчевій революції та Революції Гідності.

У 2015-2016 роках у званні молодшого лейтенанта проходив службу у Збройних силах України. Учасник російсько-української війни на сході України, пише Вікіпедія.

"Заплуталася в коханцях": Камалія потрапила в гучний публічний скандал

