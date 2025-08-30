Трамп раптово засумнівався в можливості двосторонньої зустрічі Путіна і Зеленського

Президент США заявив, що зустрінеться з Путіним та Зеленським.

Трамп анонсував зустріч з Путіним і Зеленським / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse

Ключове із заяви Трампа:

Тристороння зустріч Трампа, Зеленського та Путіна відбудеться

Щодо двосторонніх переговорів між Трампом і Путіним залишаються сумніви

Тристороння зустріч президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським та російським лідером Володимиром Путіним відбудеться. Водночас можливість проведення двосторонніх переговорів залишається під сумнівом. Про це заявив американський лідер в інтерв'ю Daily Caller.

"Буде тристороння (зустріч - Главред) Двостороння - не знаю, але тристороння станеться. Але, знаєте, іноді люди до цього не готові", - сказав Трамп. відео дня

Американський лідер порівняв криваву війну в Україні з бійкою дітей на ігровому майданчику. Так Трамп звинуватив не лише Росію, а й Україну у небажанні завершити війну.

"Я використовую аналогію. Я використовував її кілька разів. У вас є дитина, і є ще одна дитина на майданчику, на ігровому майданчику, і вони ненавидять одна одну, і вони починають битися, битися і битися, і ви хочете, щоб вони зупинилися, а вони продовжують. Через деякий час вони дуже раді зупинитися. Ви розумієте це? Це майже так само. Іноді вони мають трохи побитися, перш ніж ви зможете змусити їх зупинитися. Але це триває вже давно. Багато людей загинуло", - заявив Дональд Трамп.

Чого очікувати від зустрічі Путіна і Зеленського

Політолог Володимир Фесенко вважає, що від зустрічі Зеленського та Путіна не варто очікувати прориву у врегулюванні війни Росії проти України. За його словами, зустріч теоретично можлива, ініціатором виступив Зеленський, прагнучи залучити третю сторону - Трампа - як модератора.

Фесенко пояснив, що без модератора почати діалог буде вкрай складно, адже між лідерами України та Росії три з половиною роки війни, взаємна ненависть і тиск на Зеленського у вигляді можливих ультиматумів Путіна можуть ускладнити переговори.

"Якщо не буде модератора цієї зустрічі, тобто третьої сторони, наприклад, лідера країни, де будуть проходити переговори, то навіть почати розмову буде вкрай складно", - зазначив політолог.

За його прогнозом, реальних домовленостей про завершення війни на цій зустрічі не буде. Найімовірніше – лише згода на подальші переговори за участю Трампа та можливий обмін полоненими.

Зустріч Путіна з Зеленським - новини за темою

Як повідомляв Главред, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Путін "явно не готовий" зустрічатися із Зеленським найближчим часом. Він попередив, що війна Росії проти України може тривати місяцями і поставив під сумнів наміри Путіна щодо прогресу в мирних переговорах.

Раніше російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Путін нібито готовий зустрітися із Зеленським, але за умови, що всі ключові питання будуть "добре опрацьовані".

Натомість президент України заявив, що Росія не хоче завершувати війну, а прагне відтягнути її, висуваючи ультиматуми. Він наголосив на важливості гарантій безпеки від США та готовності до зустрічі з Путіним у тристоронньому форматі з Трампом.

Про джерело: The Daily Caller The Daily Caller — це правий новинний та аналітичний вебсайт, розташований у Вашингтоні, округ Колумбія. Його заснували політичний коментатор Такер Карлсон та політичний радник Ніл Патель у 2010 році. Сайт було запущено як "консервативну відповідь на The Huffington Post" і вже до 2012 року він збільшив свою аудиторію вчетверо та став прибутковим, перевершивши кілька конкурентів до 2013 року. У 2020 році The New York Times назвала The Daily Caller "піонером в онлайн-консервативній журналістиці". The Daily Caller є також членом прес-пулу Білого дому

