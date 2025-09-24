Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Трамп назвав Росію "паперовим тигром" - Пєсков відзначився безглуздою відповіддю

Руслана Заклінська
24 вересня 2025, 12:39
433
Речник Путіна заявив, що не погоджується з усіма висловлюваннями Трампа.
Трамп назвав Росію 'паперовим тигром' - Пєсков відзначився безглуздою відповіддю
Пєсков відповів на слова Трампа про "паперового тигра / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, uk.wikipedia.org

Що сказав Пєсков:

  • Росія "не тигр", а асоціюється радше з "ведмедем"
  • Економіка РФ адаптована під військові потреби і має проблеми лише з санкціями
  • Проєкт бюджету на наступні три роки "абсолютно збалансований"

У Москві відреагували на недавнє висловлювання президента США Дональда Трампа, який охарактеризував Росію як "паперового тигра". Речник російського президента Дмитро Пєсков в інтерв'ю росЗМІ взявся заперечувати метафору лідера США.

"Росія - не тигр. Все-таки більше Росія асоціюється з ведмедем. Паперових ведмедів не буває", - заявив речник Кремля, намагаючись спростувати слова Трампа.

відео дня

Також Пєсков прокоментував твердження Трампа про руйнівний стан російської економіки. За словами спікера президента РФ, економіка Росії перебудувалася під військові потреби і нині стикається з проблемами лише через міжнародні санкції. Він додав, що проєкт бюджету на наступні три роки є "абсолютно збалансованим".

Крім того, Пєсков зазначив, що Кремль не погоджується з усіма висловлюваннями Трампа щодо війни Росії проти України. На його думку, "зміна тону президента США" пов’язана з його зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським.

Водночас речник Кремля підкреслив, що лідер РФ Володимир Путін і надалі високо цінує готовність Дональда Трампа сприяти врегулюванню війни в Україні.

Вплив санкцій на РФ - думка експерта

Голова Комітету економістів України Андрій Новак в інтерв’ю Главреду нагадав, що обсяги торгівлі між США та Росією дуже малі, тому прямі санкції американці майже не застосовують. Натомість розглядають опосередковані заходи - наприклад, вплив на третіх країн-покупців російських енергоресурсів.

За його словами, за наявності політичної волі США могли б запровадити широкий спектр дієвих санкцій - і прямих, і непрямих, включно з обмеженнями для банківського та енергетичного секторів РФ. Особливо ефективним міг би стати удар по постачанню американського обладнання, техніки, інструментів та програмного забезпечення в енергетиці.

"Повна заборона на продаж Росії будь-якої техніки та обладнання буде серйозним ударом по російській економіці, особливо зараз, коли Україна так ефективно завдає ударів по російських енергетичних об'єктах. Якщо повністю відрізати Росію від можливості імпортувати обладнання, це буде болючим ударом, тому що вона не зможе відновлювати те, що зараз ЗСУ успішно знищують або виводять з ладу", - додав Новак.

Зустріч Зеленського з Трампом - новини за темою

Як повідомляв Главред, 3 вересня в Нью-Йорку на Генасамблеї ООН відбувся брифінг між президентами України та США, Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. На ньому обговорили війну РФ проти України, постачання зброї та енергетичну безпеку Європи.

Після переговорів із Зеленським президент США Дональд Трамп заявив, що Україна може повернути всі окуповані території за підтримки ЄС та НАТО. Він також зазначив, що Росія веде безцільну війну вже понад три роки і має серйозні економічні проблеми.

Крім цього, Зеленський повідомив, що Путіну пропонували провести переговори у нейтральних країнах, але РФ відкинула всі варіанти, наполягаючи на Москві.

У відповідь речник Кремля Дмитро Пєсков вчергове закликав Зеленського приїхати до Москви. Водночас він вважає, що на цьому етапі зустріч Путіна і Зеленського не принесе результату.

Читайте також:

Про персону: Дмитро Пєсков

Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна.

Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні Дональд Трамп Дмитро Пєсков Трамп новини війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Величезний дрон "Толока" може розгромити Кримський міст і порти РФ - Forbes

Величезний дрон "Толока" може розгромити Кримський міст і порти РФ - Forbes

13:44Україна
Тепло зміниться різким похолоданням: названо дату сильних заморозків в Україні

Тепло зміниться різким похолоданням: названо дату сильних заморозків в Україні

12:43Синоптик
"Не чекайте закінчення війни в Україні": Зеленський попередив про плани Путіна

"Не чекайте закінчення війни в Україні": Зеленський попередив про плани Путіна

12:27Політика
Реклама

Популярне

Більше
Ціна перевищила 550 гривень: в Україні різко здорожчав популярний продукт

Ціна перевищила 550 гривень: в Україні різко здорожчав популярний продукт

На першому місці не дуб: експерт поділився, якими дровами краще опалювати дім

На першому місці не дуб: експерт поділився, якими дровами краще опалювати дім

Карта Deep State онлайн за 24 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 24 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Україна в кордонах 1991 року: Sky News назвав чотири причини зміни риторики Трампа

Україна в кордонах 1991 року: Sky News назвав чотири причини зміни риторики Трампа

Гороскоп на завтра 25 вересня: Терезам - приємна зустріч, Водоліям - виграш

Гороскоп на завтра 25 вересня: Терезам - приємна зустріч, Водоліям - виграш

Останні новини

13:44

Величезний дрон "Толока" може розгромити Кримський міст і порти РФ - Forbes

13:37

Яничари, рекрути й гусари могли бути в роду у кожного українця - перелік прізвищ

13:31

"Порятунок" для водіїв: на дорогах з’явився новий та дивний зелений знак

13:16

Здоров'я підводить Кадирова: аналітик спрогнозувала проблеми для Чечні і Кремля

12:43

Тепло зміниться різким похолоданням: названо дату сильних заморозків в Україні

Путін змінює курс, йому загрожує палацовий переворот - КурносоваПутін змінює курс, йому загрожує палацовий переворот - Курносова
12:39

Трамп назвав Росію "паперовим тигром" - Пєсков відзначився безглуздою відповіддю

12:33

Чому 25 вересня не можна лінуватися: яке церковне свято

12:27

"Не чекайте закінчення війни в Україні": Зеленський попередив про плани Путіна

12:15

Окупанти розстріляли сімʼю цивільних і захопили у заручники дитину

Реклама
12:13

"Зіпсував життя дітям та Аллі": що сталося з Максимом Галкіним

11:50

Відключається саме: у нових iPhone 17 стався масовий збій

11:49

У Запоріжжі побудують модульні укриття у дворах: вміщатимуть до 50 осіб

11:46

Чому ваша вітальня здається тісною: помилки, яких припускаються майже всі

11:42

Люди обходять його стороною: в Україні росте цікавий та смачний гриб-велетеньВідео

11:36

"Ступор" і "м'ясорубка": Залужний оцінив нинішню ситуацію на фронті

11:34

Сервери "влади" Криму зламані: в руках ГУР листування Аксьонова і не тільки

11:00

Китайський гороскоп на завтра 25 вересня: Щурам - ревнощі, Зміям - драма

10:59

ЄС захищатиметься "стіною дронів" від РФ: коли створять оборонну мережу

10:47

"Ми готові": Зеленський зробив важливу заяву про вибори в Україні

10:36

"Чому б не приїхати": Пєсков висунув умову для саміту Путіна і Зеленського

Реклама
10:34

Президент США дистанціюється від війни й "умиває руки" - NYT

10:25

"Солдати партії" під прицілом Кремля: чому Соловйов з Симоньян можуть прибратиВідео

10:18

Уже час: які дерева та чагарники потрібно обрізати у вересніВідео

09:59

Зухвала операція у РФ: дрони атакували важливі об'єкти, серед яких жирна ціль

09:52

Від Австрії до Казахстану: Зеленський сказав, де був готовий провести саміт із ПутінимВідео

09:47

Куди поділася Роза Аль-Намрі: що сталося з телеведучою

09:41

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 24 вересня (оновлюється)

09:39

Приречені на труднощі: чотири найбільш несумісні знаки зодіаку

09:31

Чому мобілізація стала найнебезпечнішою кризою країниПогляд

09:14

Зовсім не впізнати: зрадниця Лорак обрізала волосся і стала блондинкою

09:14

Померла суперзірка Клаудія Кардінале - муза Фелліні та Вісконті

08:47

Нічна атака РФ: у Харкові - проблеми з водою і світлом, у Запоріжжі - пожежі

08:40

Карта Deep State онлайн за 24 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:39

Чудова форма в 44 роки: що робить зі своїм тілом Кім Кардаш'ян

08:21

Україна в кордонах 1991 року: Sky News назвав чотири причини зміни риторики Трампа

07:50

Терпіння Трампа не безмежне: Рубіо назвав шлях до завершення війни в Україні

07:10

Де захований зайчик: тільки найуважніші його знайдуть за 11 секунд

06:55

"Це несправедливо і неможливо": Трамп переглянув підхід до України

06:51

Розумні від народження: п'ять знаків зодіаку, які не схожі на інших

06:10

Прорив на Донбасі та блекаут: контури осінньої гри ПутінаПогляд

Реклама
06:00

Замість Олів'є: швидкий салат Копійка з кількох інгредієнтівВідео

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з чоловіком і котами за 51 сек

05:24

Гороскоп на завтра 25 вересня: Терезам - приємна зустріч, Водоліям - виграш

04:45

Де захована "неправильна цифра": тільки найуважніші знайдуть її за 8 секунд

04:27

Стала на ніжки: акторка Анна Кошмал показала свою 6-місячну донечку

03:55

Бережіть слух - врятуєте пам'ять: нове несподіване дослідження вчених

03:18

Чому на тілі з'являються синці: спеціаліст дав неочікувану відповідь

02:44

"Зелене світло" від Фортуни: яким ТОП-5 знакам дуже пощастить в кінці вересня

01:49

Путін годував Трампа "сніданками": Зеленський розповів, що обіцяв диктатор

01:10

"Ця людина боїться": Зеленський зробив гучну заяву на засіданні Радбезу ООН

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЗакускиЛегкі десертиСалатиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти