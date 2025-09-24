Трамп назвав Росію 'паперовим тигром' - Пєсков відзначився безглуздою відповіддю

Речник Путіна заявив, що не погоджується з усіма висловлюваннями Трампа.

Пєсков відповів на слова Трампа про "паперового тигра / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, uk.wikipedia.org

Що сказав Пєсков:

Росія "не тигр", а асоціюється радше з "ведмедем"

Економіка РФ адаптована під військові потреби і має проблеми лише з санкціями

Проєкт бюджету на наступні три роки "абсолютно збалансований"

У Москві відреагували на недавнє висловлювання президента США Дональда Трампа, який охарактеризував Росію як "паперового тигра". Речник російського президента Дмитро Пєсков в інтерв'ю росЗМІ взявся заперечувати метафору лідера США.

"Росія - не тигр. Все-таки більше Росія асоціюється з ведмедем. Паперових ведмедів не буває", - заявив речник Кремля, намагаючись спростувати слова Трампа.

Також Пєсков прокоментував твердження Трампа про руйнівний стан російської економіки. За словами спікера президента РФ, економіка Росії перебудувалася під військові потреби і нині стикається з проблемами лише через міжнародні санкції. Він додав, що проєкт бюджету на наступні три роки є "абсолютно збалансованим".

Крім того, Пєсков зазначив, що Кремль не погоджується з усіма висловлюваннями Трампа щодо війни Росії проти України. На його думку, "зміна тону президента США" пов’язана з його зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським.

Водночас речник Кремля підкреслив, що лідер РФ Володимир Путін і надалі високо цінує готовність Дональда Трампа сприяти врегулюванню війни в Україні.

Вплив санкцій на РФ - думка експерта

Голова Комітету економістів України Андрій Новак в інтерв’ю Главреду нагадав, що обсяги торгівлі між США та Росією дуже малі, тому прямі санкції американці майже не застосовують. Натомість розглядають опосередковані заходи - наприклад, вплив на третіх країн-покупців російських енергоресурсів.

За його словами, за наявності політичної волі США могли б запровадити широкий спектр дієвих санкцій - і прямих, і непрямих, включно з обмеженнями для банківського та енергетичного секторів РФ. Особливо ефективним міг би стати удар по постачанню американського обладнання, техніки, інструментів та програмного забезпечення в енергетиці.

"Повна заборона на продаж Росії будь-якої техніки та обладнання буде серйозним ударом по російській економіці, особливо зараз, коли Україна так ефективно завдає ударів по російських енергетичних об'єктах. Якщо повністю відрізати Росію від можливості імпортувати обладнання, це буде болючим ударом, тому що вона не зможе відновлювати те, що зараз ЗСУ успішно знищують або виводять з ладу", - додав Новак.

Зустріч Зеленського з Трампом - новини за темою

Як повідомляв Главред, 3 вересня в Нью-Йорку на Генасамблеї ООН відбувся брифінг між президентами України та США, Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. На ньому обговорили війну РФ проти України, постачання зброї та енергетичну безпеку Європи.

Після переговорів із Зеленським президент США Дональд Трамп заявив, що Україна може повернути всі окуповані території за підтримки ЄС та НАТО. Він також зазначив, що Росія веде безцільну війну вже понад три роки і має серйозні економічні проблеми.

Крім цього, Зеленський повідомив, що Путіну пропонували провести переговори у нейтральних країнах, але РФ відкинула всі варіанти, наполягаючи на Москві.

У відповідь речник Кремля Дмитро Пєсков вчергове закликав Зеленського приїхати до Москви. Водночас він вважає, що на цьому етапі зустріч Путіна і Зеленського не принесе результату.

Про персону: Дмитро Пєсков Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

