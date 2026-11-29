РФ може завдати масованого удару по Україні протягом найближчих трьох діб, а впродовж наступних 24 годин зберігається загроза атаки по Києву та області.

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Росія готує масовану атаку по Україні / Колаж: Главред, фото: Главред, скриншот

Що відомо:

Розвідка США попереджає про ймовірний масований удар РФ протягом 72 годин

У найближчу добу зберігається висока загроза балістичного удару по Києву

Росія має 41 балістичну ракету, 11 "Калібрів" і споряджені літаки

Росія завершує підготовку до масованого удару по Україні. Також зберігається висока загроза застосування балістичних ракет по Києву та області в найближчу добу. Про це з посиланням на американську розвідспільноту повідомив військово-політичний аналітик Сергій Павлюченко в Telegram.

"Розвідспільнота США попереджає владу України про завершення підготовки рф до загального масованого удару та відповідно високу вірогідність його здійснення по території України протягом наступних 72х годин", - йдеться в повідомленні. відео дня

Окремо зазначається про високу загрозу локального удару балістичними ракетами, зокрема по Київському регіону, протягом найближчих 24 годин.

Що відомо про підготовку РФ до удару

За даними, які оприлюднив аналітик, наразі противник має такі ресурси для потенційної атаки:

41 балістичну ракету;

5 споряджених літаків стратегічної авіації, а також можливість дозавантаження ракетами ще щонайменше двох літаків;

11 крилатих ракет "Калібр".

Звідки РФ атакує Україну ракетами / Інфографіка: Главред

Навіщо РФ перекидає Ту-160 до Енгельса

Паралельно Росія стягує стратегічну авіацію. Як повідомив моніторинговий канал єРадар, з Далекого Сходу на аеродром Енгельс перелетів ще один Ту-160, який мають спорядити крилатими ракетами.

За даними моніторів, удар із залученням стратегічних бомбардувальників готують на початок грудня.

"Це вже другий відомий споряджений борт. Триває підготовка до завдання масованого ракетного удару по території України із застосуванням бортів стратегічної авіації, який очікується на початку грудня", - йдеться у повідомленні.

Дані моніторингових каналів є неофіційними: Повітряні сили ЗСУ такі прогнози зазвичай не коментують до початку атаки.

Аеродроми стратегічної авіації Росії / Інфографіка: Главред

Масований удар РФ - останні новини

Главред писав, що Росія продовжує накопичувати ракети та готується до нових масованих ударів по Україні. Сили оборони України роблять усе можливе, щоб зірвати плани окупантів. Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

Раніше моніторинговий канал КіберБорошно заявляв, що РФ може найближчими ночами завдати масованого удару по Україні балістичними ракетами. Моніторингова мапа виділяє 11 районів, які найбільше цікавлять ворога.

Нагадаємо,24 листопада монітори писали, що Росія підвезла до прикордонних областей 33 балістичні та сім крилатих ракет для нового удару. Найбільше балістичних ракет, 20, тоді зосередили на Брянщині. Серед імовірних цілей називали Київ і область, Білу Церкву, Полтаву, Черкаси, Харків і Дніпро.

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