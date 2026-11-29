Пошкоджено приміщення поштового відділення, магазини та автомобілі.

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Росія обстріляла Харків / Колаж: "Главред", фото: ДСНС

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11 постраждалих внаслідок удару РФ по Немишлянському району.

У Салтівському районі пошкоджено трамвай та автобус, є постраждалі

У Харкові кількість постраждалих внаслідок удару країни-агресора РФ по Немишлянському району зросла до 11.

За попередніми даними, російські військові застосували ракету типу "Бандероль", повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

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"Пошкоджено приміщення поштового відділення, магазини, автомобілі. Постраждали 11 осіб, серед яких дівчинка віком 1 рік 11 місяців і 5-річний хлопчик. У дітей гостра реакція на стрес", – йдеться в повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення військового злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

РФ завдає нових ударів по Харкову

ЗС РФ завдали нового удару по Харкову, у Салтівському районі пошкоджено трамвай та муніципальний автобус, є постраждалі, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Є інформація про двох постраждалих", – написав Терехов.

РФ розширює арсенал реактивних дронів: які нові загрози

РФ розробляє нові засоби повітряного нападу, роблячи акцент на недорогих розробках із підвищеною руйнівною потужністю. Про це в інтерв’ю виданню "Главред" розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап. За його оцінкою, починаючи з серпня РФ суттєво збільшила виробництво та використання нових видів озброєння.

Експерт звертає увагу, що йдеться не лише про збільшення кількості засобів ураження, а й про посилення їхніх бойових характеристик. Зокрема, російська сторона розширює виробництво боєприпасів із боєголовкою вагою 50–100 кг, а також працює над створенням більш потужних варіантів зі збільшеною кількістю вибухової речовини.

Особливе занепокоєння викликають нові реактивні безпілотники та авіаційні розробки. Серед них Криволап згадав дрон "Бандероль", який використовувався під час атаки на Слобідський район, а також авіаційні системи С-71К "Ковер" і С-71М "Монохром".

За словами аналітика, Росія поступово формує новий сегмент повітряного озброєння, що поєднує окремі характеристики безпілотників і крилатих ракет. Розширення такого арсеналу вказує на намір Москви збільшити можливості для нанесення ударів по території України.

/ Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні

Як писав Главред, російські війська атакували Чернігів ударними безпілотниками. У місті пролунали три вибухи, внаслідок атаки є постраждала та загиблий.

Нагадаємо, раніше російська окупаційна армія атакувала ударним безпілотником житловий багатоповерховий будинок у Новобаварському районі Харкова. На 15-му поверсі спалахнула пожежа. Відомо щонайменше про трьох постраждалих.

Раніше повідомлялося, що російські війська завдали удару по житловому будинку в Ізюмі Харківської області. Під час атаки на багатоповерхівку постраждали 12 осіб, серед них четверо дітей. За інформацією Олега Синегубова, під завалами могли перебувати люди.

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