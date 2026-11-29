Сніг і мокрий сніг повернуться лише наприкінці тижня, проте переважно на півдні та заході країни.

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Якою буде погода в Україні у перший тиждень зими / Фото: УНІАН

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Антициклон триматиме в Україні суху й холодну погоду

Вночі на заході морози сягатимуть -16 °С

Сніг і мокрий сніг повернуться 4–6 грудня

Тиждень із 30 листопада по 6 грудня в Україні буде холодним і майже без опадів через антициклон. Вночі на заході країни морози сягатимуть -16 °С. Найхолодніше відносно норми буде в західних і південно-західних областях, повідомляє Meteoprog.

Погоду визначатиме стійка область підвищеного атмосферного тиску, що прийшла з півночі. Переважатиме вітер північного та північно-східного напрямків. Лише зрідка слабкі атмосферні фронти принесуть невеликий сніг і дощ на південь і подекуди на захід.

Понеділок, 30 листопада, буде малохмарним і сухим по всій країні. Вітер північно-східний, 5–10 м/с, на заході змінних напрямків, 3–8 м/с. Вночі -5…-10 °С, у західній частині місцями -11…-16 °С. Вдень -2…-7 °С, на Закарпатті та в Криму близько 0 °С.

Схожа погода триматиметься у вівторок, 1 грудня: опадів не буде, температура залишиться на рівні понеділка, вітер стане змінних напрямків, 3–8 м/с. В обидва дні на дорогах західних областей місцями буде ожеледиця.

Середина тижня: тумани, паморозь і трохи тепліші дні

У середу, 2 грудня, по всій країні буде сухо. Вночі та вранці місцями можливі тумани й паморозь, вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Вночі -4…-9 °С, на заході місцями -9…-14 °С. Вдень від -4 до +1 °С, у Криму до +4 °С.

Четвер, 3 грудня, буде хмарним із проясненнями, без істотних опадів, вночі та вранці місцями тумани й паморозь. Вночі -3…-8 °С, у західних областях місцями -9…-12 °С. Вдень -3…+2 °С, у Криму до +6 °С.

Сніг повернеться наприкінці тижня

У п’ятницю, 4 грудня, в більшості областей ще буде сухо. Помірні опади (сніг, мокрий сніг і дощ) пройдуть лише на крайньому заході та в Криму. Вночі вітер змінних напрямків, 3–8 м/с, вдень північно-східний, 5–10 м/с. Вночі -3…-8 °С, вдень приблизно -3…+2 °С.

У суботу, 5 грудня, невеликий сніг і мокрий сніг очікуються в південних, центральних і західних областях, у Криму з дощем. В інших регіонах буде сухо. Вдень вітер північний і північно-східний, 5–10 м/с. Вночі -3…-8 °С, місцями до -10 °С, вдень -4…+1 °С.

У неділю, 6 грудня, сніг і дощ пройдуть на півдні країни, на решті території істотних опадів не буде. Вітер північно-східний, 3–8 м/с. Вночі -3…-8 °С, місцями до -10 °С, вдень -4…+1 °С. У Криму вдень і вночі -1…+4 °С.

Циклон і антициклон - яка різниця / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як писав Главред, синоптикиня Наталія Діденко говорила, що на погоду в Україні упродовж найближчих днів впливатиме антициклон, тому опадів стане менше, але морози посиляться.

Синоптики Укргідрометцентру заявляли, що погода в Україні до кінця листопада буде все більш зимовою. З 28 до 30 листопада очікується посилення морозів. Температура повітря буде падати нижче нуля навіть вдень.

Начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру Віталій Постригань прогнозував, що на початку грудня холодна та суха погода збережеться, а на Кременчуцькому водосховищі вже 2-5 грудня можуть з'явитися перші льодові явища. Водночас значного снігопаду поки не очікується.

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