Голлівудський актор, на думку оглядачів, має політичні амбіції.

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Меттью Макконахі здивував можливим рішенням / Колаж Главред, фото Instagram/officiallymcconaughey

Коротко:

Які заяви зробив актор

Чому його звернення розцінили як політичні амбіції

Голлівудська зірка Меттью Макконахі може одного дня змінити знімальний майданчик на Білий дім.

Як пише The Telegraph, 56-річний актор знову опинився в центрі обговорень щодо можливої участі в президентських перегонах 2028 року. Приводом стало його звернення до американців, у якому він закликав підтримувати незалежних політиків і перестати обмежувати вибір виборців двома провідними партіями.

відео дня

У шестихвилинному відео, опублікованому в соціальних мережах, зірка "Інтерстеллара" виступив за розширення ролі незалежних кандидатів в американській політиці. На думку Макконагі, їх слід сприймати не як протестні фігури чи учасників, здатних відібрати голоси у демократів і республіканців, а як повноцінних претендентів на перемогу.

Меттью Макконахі та його родина / Фото Instagram/camilamcconaughey

"Незалежність - це не спроба триматися посередині. Це первинний шлях", - заявив актор, розмірковуючи про політичну систему США.

При цьому Макконахі підкреслив, що його звернення не є підтримкою конкретного кандидата чи партії. Він закликав американців уважніше вивчати програми учасників виборів і голосувати за тих, чиї погляди справді відображають їхні переконання.

Однак політичні оглядачі вбачають у цьому виступі можливу підготовку до власної кампанії актора. Зокрема, обговорюється сценарій, за яким Макконахі міг би висунутися на президентських виборах 2028 року як незалежний кандидат.

Колишній сенатор Джо Манчин уже висловився щодо політичного потенціалу голлівудської знаменитості. На його думку, Макконахі цілком здатний обійняти найвищу державну посаду. Манчин назвав актора розумною, харизматичною людиною, яка вміє знаходити спільну мову з людьми, і заявив, що підтримав би його рішення піти в політику.

Меттью Макконахі з донькою / Фото Instagram/camilamcconaughey

Інтерес до політичної кар’єри Макконахі виник не вчора. У 2021 році він серйозно розглядав можливість балотуватися на посаду губернатора Техасу, але зрештою відмовився від цієї ідеї, вважаючи, що поки що не готовий до такого кроку. Пізніше актор неодноразово заявляв, що продовжує вивчати політичну систему та розмірковує про можливість державної служби.

У 2022 році, відповідаючи на запитання про потенційну президентську кампанію, Макконахі припускав, що одного дня обставини можуть привести його у велику політику. У 2024 році він називав свої поїздки та зустрічі з політиками своєрідним освітнім туром.

Поки що актор не оголошував про намір брати участь у виборах і не називав ані партію, ані конкретну посаду, на яку хотів би претендувати. Більше того, у своєму недавньому відео він спеціально уточнив, що говорить не про власні політичні амбіції, а про необхідність надати незалежним кандидатам більше можливостей.

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Про особу: Меттью Макконахі Меттью Макконахі - американський актор і продюсер. Спочатку зарекомендував себе як актор, переважно, комедійному амплуа, у другому десятилітті XXI століття Макконахі перейшов до великих драматичних ролей, отримавши низку нагород і позитивних відгуків від кінопреси за фільми "Лінкольн для адвоката", "Мад", "Кілер Джо", "Супер Майк", "Інтерстеллар" та "Джентльмени", повідомляє Вікіпедія.

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